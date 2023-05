Soundbar PC con illuminazione RGB, una BOMBA a costo minimo (19€)

Vuoi migliorare l’esperienza audio durante le tue ore al computer? Sei stanco di avere un suono basso e poco coinvolgente? Allora la Soundbar Axon RGB di Trust Gaming ti torna proprio utile. Compatta ma con una qualità spettacolare, svolta le tue ore davanti allo schermo.

Non lasciartela scappare e acquistala subito su Amazon all'incredibile prezzo di soli 19,84€ grazie allo sconto del 43%.

Ricorda che potrai riceverla a casa con una spedizione veloce e gratuita se possiedi un abbonamento Amazon Prime.

Esperienza audio immersiva con la soundbar targata Trust Gaming

Se stai cercando un impianto audio di alta qualità che ti offra un’esperienza audio immersiva e personalizzabile, la Soundbar di Trust è la scelta giusta per te. Il design compatto e sottile e il facile utilizzo, la rendono la scelta ideale per qualsiasi scrivania. In questo modo puoi star certo di avere un comparto audio eccellente per la tua postazione.

Grazie alla sua potenza di uscita di 12W, ti offre suoni chiari e nitidi senza distorsioni. Praticamente come avere la qualità del cinema in camera.

Come vedi non manca l’illuminazione RGB che aggiunge un tocco di stile. Le luci possono cambiare automaticamente oppure puoi personalizzarli tu stesso, creare il tuo stile personale e azionarle ogni volta che vuoi.

Grazie alla tecnologia Plug & Play l’installazione è super facile e veloce. Infine ti faccio sapere che non manca all’appello la manopola laterale per regolare l’audio in modo semplice e immediato. Non aspettare altro tempo per migliorare la tua esperienza di gioco e di home entertainment, non te ne pentirai.

Corri su Amazon e acquista oggi la Soundbar Trust Gaming a soli 19,84€ grazie allo sconto del 43%.

Con Amazon Prime potrai riceverla con una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia.

