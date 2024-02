Soundbar per PC Bluetooth: suono Hi-Fi a un PREZZO FOLLE

L’audio del tuo computer non ti soddisfa? Niente paura, oggi su Amazon c’è una fantastica Soundbar per PC Bluetooth che riproduce un fantastico suono Hi-Fi con un ottimo sconto! Puoi accaparrarti questo fantastico prodotto con il 14% di sconto più un ulteriore Coupon del 10% da applicare prima dell’acquisto. Il tutto, fa abbassare il prezzo a 26,99€ piuttosto che 34,99€.

Soundbar per PC Bluetooth: a questo prezzo è davvero un regalo

Ciò che salta subito all’occhio di questa Soundbar per PC è il suo design compatto, pensato espressamente per essere messo sotto il monitor del proprio computer. All’occorrenza, in quanto dispositivo dotato di connettività Bluetooth, possiamo portarla ovunque vogliamo e connetterla facilmente con il proprio smartphone, beneficiando di un ottimo e coinvolgente suono stereo. Grazie al suo pratico telecomando, con il quale possiamo regolare volume, pausa e quant’altro, la sua gestione sarà semplicissima. In più, sul lato destro troviamo una rotella molto comoda che ci consente di gestire il volume istantaneamente.

All’interno di questa Soundbar possiamo inserire anche una microSD o addirittura delle cuffie per isolarci e non fare rumore. La sua batteria è estremamente duratura: con 2000 mAh di potenza, con una singola ricarica completa può durare anche fino a 10 ore consecutive. All’interno della scatola troveremo anche il cavo USB per ricaricare il dispositivo.

Ti conviene fare in fretta: a questo prezzo probabilmente non troverai più niente di simile! Solo per oggi questa fantastica Soundbar per PC Bluetooth con suono surround Hi-Fi è disponibile su Amazon con il 14% di sconto, che fa scendere il prezzo da 34,99 euro a 24,99 euro! Inoltre, con la spedizione Amazon Prime, potrai riceverla a casa tua in meno di 24 ore.

