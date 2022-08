Soundbar Philips, 240W di POTENZA per un suono SPAZIALE a meno di 200€

Questa soundbar Philips TAB8505 con subwoofer wireless a 240W aggiunge una nuova dimensione a tutto ciò che guardi e ai tuoi brani preferiti. 2.1 canali per colonne sonore più ricche di dettagli, effetti sonori più potenti e dialoghi più chiari. Il subwoofer wireless aggiunge potenza a ogni esplosione e ritmo. In pratica è come avere un impianto da cinema in casa. Prendila quindi oggi a soli 197€ anziché a 419 euro, ovverosia 222 euro in meno.

Inconfondibile design geometrico

Questa soundbar vanta uno speciale design inclinato e un profilo basso. Avrai diverse opzioni per il suo posizionamento grazie alle staffe per il montaggio a parete incluse. Il potente subwoofer ha un design compatto che lo rende quasi invisibile. Effetti più intensi per tutto ciò che guardi. Questa soundbar compatibile con Dolby Atmos riproduce l’altezza e la profondità del suono, creando un audio surround virtuale tridimensionale che si diffonde sopra e intorno a te. 2.1 canali per colonne sonore più ricche di dettagli, effetti sonori più potenti e dialoghi più chiari.

Questa soundbar compatibile con DTS Play-Fi è il punto di svolta della tua configurazione multistanza. Puoi sincronizzare gli altoparlanti compatibili con DTS Play-Fi per un audio multistanza o persino creare un autentico sistema audio surround, il tutto tramite l’app Philips Sound o l’app DTS Play-Fi. Chiedi ai dispositivi compatibili con Alexa o a qualsiasi altoparlante compatibile con Assistente Google di riprodurre la musica tramite la soundbar. Preferisci Siri? Non c’è problema, la soundbar è compatibile con Apple AirPlay 2. Alza il volume. Salta i brani. Il tutto senza usare le mani.

Spotify Connect ti consente di riprodurre in streaming il segnale di qualità migliore di Spotify tramite Wi-Fi. Puoi anche riprodurre in streaming playlist ad alta risoluzione dal tuo dispositivo mobile tramite Apple AirPlay 2 o Bluetooth. Il pass-through 4K ti consente di collegare sorgenti video 4K HDR senza perdita di risoluzione, per film e giochi. Ora può essere tua in super sconto a 197€ con un risparmio pazzesco pari a 222 euro e le spese gratuite di Prime.

