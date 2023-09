Questa potente SOUNDBAR in OFFERTA trasforma il tuo smartphone in uno stereo

Se stai cercando un modo per amplificare il suono che esce dal tuo telefono, o per potenziare il volume deludente della tua smart tv, forse dovresti prendere sul serio questa allettante offerta. Infatti, la soundbar speaker e altoparlante Phission è in promozione con uno straordinario sconto del 15%, più un coupon del 5% da applicare inserendo una semplice spunta, che te li fanno pagare solo 56,83 euro! Cosa ha di così speciale dici? A partire dal telecomando, che ti consentirà di manovrarla comodamente seduto sul divano o sdraiato sul letto senza doverti alzare ogni volta. E’ dotata di tecnologia DSP 3D bass surround, che bilancia molto bene alti e bassi. E poi il triplo supporto USB/Ottico/AUX ti consente di associarla a più tipi di device. Ma questi sono solo alcuni vantaggi.

Soundbar Phission: una gran cassa che costa poco

A dispetto delle dimensioni contenute, questa piccola soundbar è dotata di una potenza di uscita di 30W e 2 driver full-range. Ti offre così un ascolto più forte e coinvolgente mentre giochi o guardi un film o una serie tv. I doppi potenti altoparlanti full-range forniscono un audio di tipo HIFI. Dotata di tecnologia built-in DSP, driver tweeter ad alta sensibilità, che rendono il posizionamento del campo sonoro più preciso e le voci più chiare. E’ possibile regolarla con 3 diverse modalità di equalizzazione (Musica, Notizie, Film) tramite il telecomando, così da personalizzare il suono in base a cosa stai vedendo.

La connettività Bluetooth 5.0 collega i tuoi device in modo più stabile e veloce. Ma puoi anche collegarli tramite AUX/RCA, fibra ottica, metodi di connessione cablati multipli USB. Insomma, come meglio preferisci. Il design sottile e compatto ti permette di inserirla ovunque senza che distorca il design della tua casa. Molto bene anche l’assistenza clienti fornita dal venditore, che fa il paio con quella impeccabile fornita da Amazon.

Insomma, la soundbar Phission offre tutto ciò che ti serve per rimanere coinvolto e avvolto dal sound del tuo smartphone, della tua tv o di qualsivoglia device grazie alle tante opzioni di connessione. Oggi tua con uno straordinario sconto del 15%, più un coupon del 5% da applicare inserendo una semplice spunta, per un prezzo totale di soli 56,83 euro!

