Soundbar Samsung HW-Q700C/ZF, SCONTO DI 400€: bassi profondi e sound ESPLOSIVO

La soundbar Samsung HW-Q700C/ZF Serie Q è una potente soluzione audio progettata per trasformare la tua esperienza di ascolto. Con un sistema audio a 3.1.2 canali e la tecnologia Dolby Atmos, questa soundbar offre un suono avvolgente e coinvolgente per film, programmi TV e musica. Con 299€ su Amazon può essere tua, ovvero a un prezzo super, ovvero 400€ in meno con uno sconto del 57%. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Soundbar Samsung HW-Q700C/ZF Serie Q una BOMBA

Dotata di 9 altoparlanti, la HW-Q700C/ZF Serie Q è progettata per fornire un audio cristallino e potente. Grazie alla modalità Q-Symphony, la soundbar può sincronizzarsi con i diffusori del tuo televisore Samsung per una performance audio ancora più immersiva.

L’audio Dolby Atmos crea un’esperienza tridimensionale, consentendo ai suoni di muoversi liberamente intorno a te, aggiungendo un livello di realismo alla tua esperienza di intrattenimento. Che tu stia guardando un film d’azione o immergendoti nella tua playlist preferita, questa soundbar offre una resa audio dettagliata e coinvolgente.

Il design elegante e sottile si integra perfettamente nel tuo ambiente domestico, mentre la connessione wireless semplifica l’installazione, eliminando i cavi ingombranti. Inoltre, la compatibilità con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant consente un controllo pratico mediante comandi vocali.

Sperimenta un audio di alta qualità e un design raffinato con la Samsung HW-Q700C/ZF Serie Q. Entra nel mondo dell’audio immersivo e porta il tuo intrattenimento a un livello superiore con questa soundbar di qualità. Falla tua subito con appena 299€ su Amazon con lo sconto del 57%. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.