Soundbar Samsung IN SVENDITA FOLLE : solo per OGGI su Amazon

Da oggi potrai vivere un’esperienza cinematografica autentica direttamente nel salotto di casa utilizzando la Soundbar Samsung! Al momento è disponibile su Amazon a soli 152 euro grazie ad un mega sconto del 39%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione così speciale non capita tutti i giorni!

Soundbar Samsung: funzionalità e modalità di utilizzo

La Soundbar Samsung è ideale per vivere una vera e propria esperienza cinematografica direttamente nel salotto di casa.

Si tratta di un altoparlante soundbar all in one progettato per creare un’esperienza audio che ti avvolge e che ti farà sentire al centro dell’azione in qualsiasi occasione. Inoltre utilizza il suono adattivo per abbinare automaticamente le impostazioni audio al tuo contenuto o alla tua musica preferita, per un sound impeccabile e dai dettagli perfetti.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie alla connettività Bluetooth e airplay: per connettere la sundbar ai tuoi dispositivi basterà un attimo e non saranno necessati né cavi aggiuntivi né programmi di installazione particolari.

Questo modello, inoltre, è particolarmente indicato sia per sbizzarrirti con i tuoi videogiochi che per ascolatere la tua musica preferita. Nello specifico con la game mode pro senti i tuoi nemici anche da lontano, e con la music mode puoi ballare tutta la notte al ritrmo di un sistema audio per le tue feste.

