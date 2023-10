La Soundbar Samsung che fa tremare i muri è in OFFERTA: meglio affrettarsi!

Se è vero che un bel display grande con i colori vividi è fondamentale per godersi appieno film, serie tv, eventi sportivi, il gaming o spettacoli musicali, è anche vero che altrettanto fondamentale è l’audio. Meglio se avvolgente e potente per godersi appieno sia i bassi che i dialoghi e gli effetti speciali. A soddisfare queste esigenze ci pensa la SAMSUNG Soundbar HW-Q60B/ZF in offerta su Amazon. Grazie al bluetooth puoi collegarla non solo alla smart tv ma anche a notebook, tablet e smartphone. Così potenzierai il sound da qualsiasi dispositivo vorrai. E ancora, troverai un potente subwoofer 3.1 canali da 340W, un suono immersivo e ottimizzato, perfino un effetto cinema surround per guardare al meglio film o serie tv. Oggi la pagherai 179 euro, grazie allo sconto del 31%!

SAMSUNG Soundbar HW-Q60B/ZF: caratteristiche

Scopriamo meglio la Soundbar Dolby Atmos Samsung Q60B: vivrai al meglio l’esperienza dell’home cinema grazie al sistema audio surround 3D dotato di rilevamento di oggetti, con suono Dolby Atmos wireless e DTS:X virtuale per una musica e un audio mai sentiti prima. Sfrutta un suono adattivo, modalità gioco e potenziatori notturni e vocali, molto importante per i dialoghi. Impressionante disposizione degli altoparlanti a 3.1 canali, per un suono centrale e laterale, quindi un suono coinvolgente.

Puoi gestirlo come vuoi: HDMI, tap sound, connettività Bluetooth e un telecomando. Grazie alla funzione Q-Symphony ascolterai al meglio il suono. Non manca poi l’intelligenza artificiale Smart AI che utilizza i canali di entrambi i dispositivi, per un’esperienza ancora più coinvolgente.

Approfitta dello sconto solo per oggi la pagherai 179 euro, grazie allo sconto del 31%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.