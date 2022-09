Soundbar Sony HT-G700 a 3.1 canali: quasi 200 euro di sconto su Amazon

Ottieni una qualità audio straordinaria mentre guardi i tuoi programmi TV e film con il sistema soundbar Sony HT-G700 da 400 W a 3.1 canali. Garantisce fino a 400 W di potenza per fornire un audio più potente di quello che si può trovare nei tipici altoparlanti con display a schermo piatto. La soundbar presenta un audio ottico e un ingresso HDMI per il collegamento al dispositivo sorgente e un’uscita HDMI con compatibilità eARC per il collegamento al televisore. Acquistala ora su Amazon a soli 265,85€ invece di 450,00€.

eARC porta l’audio basato sul display, come quello di app integrate come Netflix o YouTube, direttamente nella soundbar. L’HT-G700 dispone anche di Bluetooth per l’associazione con il tuo dispositivo smart compatibile o display e lo streaming wireless dei tuoi contenuti audio. Il sistema include un cavo HDMI per la connettività istantanea.

La tecnologia Vertical Surround Engine ti consente di goderti l’audio Dolby Atmos e DTS:X tramite gli altoparlanti anteriori della soundbar e l’elaborazione del segnale digitale, creando un suono surround virtuale che sembra provenire da ogni direzione. Inoltre, la funzione Audio Enhancement può aumentare l’audio stereo in un suono surround virtuale a 7.1.2 canali per un’esperienza più coinvolgente.

Questa tecnologia ottimizza l’audio per adattarlo all’altezza della tua TV, facendo sembrare che l’audio provenga direttamente dalla tua TV per un’esperienza più coinvolgente. Il canale centrale dedicato aiuta a garantire che i suoni della voce possano essere ascoltati chiaramente.

Collega la tua TV compatibile o un altro dispositivo in modalità wireless tramite Bluetooth oppure utilizza l’ingresso HDMI eARC/ARC o ottico per un suono a larghezza di banda completa. Seleziona la modalità audio più adatta ai tuoi file multimediali con un tasto diretto sul telecomando. Puoi anche utilizzare diverse modalità, come quella Cinema e Musica. La modalità vocale personalizza le impostazioni audio per accentuare il parlato per una maggiore chiarezza dei dialoghi.

Il subwoofer wireless è progettato per fornire bassi profondi e ricchi e, con una semplice connessione wireless, puoi posizionarlo praticamente ovunque nella tua stanza. Approfitta ora dello sconto del 41% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

