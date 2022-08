Soundbar Sony HT-S400 con 2.1 canali da 330W ad un prezzo BOMBA su Amazon

Migliora l’audio della tua TV e goditi lo streaming audio Bluetooth con il sistema soundbar Sony HT-S400 da 330 W a 2.1 canali. Si collega alla TV con un solo cavo HDMI o ottico o in modalità wireless a TV Sony BRAVIA compatibili. La modalità vocale semplifica l’ascolto dei dialoghi sugli effetti sonori di film e programmi TV. Puoi montare la soundbar a filo muro con l’hardware opzionale per creare un aspetto elegante. Acquista ora questa soundbar su Amazon a soli 191,99€ invece di 269,99€.

La soundbar HT-S400 accoppia Dolby Digital di alta qualità con S-Force PRO Front Surround per metterti al centro dei contenuti che ami. Utilizzando solo gli altoparlanti della soundbar, la tecnologia di elaborazione del campo sonoro digitale di Sony riproduce virtualmente il campo sonoro surround, con l’audio che arriva da entrambi i lati, così puoi goderti un suono surround ricco e cinematografico.

E grazie alla potente tecnologia audio, come l’unità altoparlante X-Balanced e il Notch Edge separato, funziona per offrire un suono ad ampio raggio e una maggiore chiarezza vocale. L’esclusiva forma rettangolare di questi diffusori massimizza il diaframma. Riduce l’escursione del driver mantenendo la pressione sonora, con conseguente minore distorsione e maggiore chiarezza vocale.

Il Notch Edge separato sull’unità altoparlante X-Balanced migliora la simmetria dell’ampiezza verticale, un elemento essenziale per una qualità del suono chiara. Ciò si ottiene utilizzando tagli strategicamente posizionati sul bordo, che aiutano a controllare lo stress all’interno e all’esterno del bordo del diaframma.

Un potente subwoofer wireless con un’ampia unità driver da 6,3″ offre un suono dei bassi più profondo e ricco. Presente anche un telecomando semplice e compatto e un display OLED. Il telecomando combina un design piacevole e maneggevole con un funzionamento facile e intuitivo. Le comode funzioni includono pulsanti dedicati per la regolazione del volume e delle impostazioni audio.

Il sistema offre una scelta di impostazioni audio per adattarsi a qualsiasi cosa tu stia guardando o ascoltando. C’è la modalità vocale per dialoghi più chiari, la modalità notturna per quando vuoi guardare la TV senza svegliare la casa e il campo sonoro, che converte le colonne sonore convenzionali come l’audio stereo in un’esperienza audio surround.

Mentre il display OLED sulla soundbar offre informazioni a sullo stato delle funzioni del telecomando, tra cui la sorgente di ingresso, il volume e le impostazioni audio come Campo sonoro, Modalità voce e Modalità notturna. In più, con HDMI ARC (Audio Return Channel) puoi connetterti a TV compatibili con un unico cavo. Se la tua TV non è compatibile con HDMI ARC, puoi comunque goderti un suono di alta qualità se ti colleghi all’ingresso ottico. Approfitta ora dello sconto del 29% e acquistalo su Amazon: ricorda inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.