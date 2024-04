Soundbar Sony HT-S40R 5.1: una nuova voce per la vostra TV in super sconto!

Le smart TV sono belle, grandi, hanno schermi 4K, algoritmi per migliorare le immagini eccezionali e un parco piattaforme sterminato, ma spesso manca qualcosa, una voce potente, chiara, cristallina e spaziale ad incorniciare i nostri contenuti preferiti! Le dimensioni contano, e per quanto la tecnologia faccia passi da gigante, dietro uno schermo piatto, sempre più piatto e sottile, casse particolarmente esuberanti non ci possono stare. E come si fa per ovviare a questa criticità? Inseriamo sotto la TV una bella soundbar! Se poi è Sony HT-S40R 5.1 è ancora meglio, visto che suona in maniera eccezionale e soprattutto ha in dote un bello sconto MENO 14 % che ci fa risparmiare 50 euro tondi tondi! Da 290 euro la soundbar Sony HT-S40R 5.1 costa ora 250 euro!

Suono avvolgente e spaziale

Sony HT-S40R è una soundbar “estesa” in quanto è dotata di 5.1 canali: troviamo un subwoofer wireless, due altoparlanti posteriori wireless e un piccolo amplificatore wireless montabile a parete per alimentarli. Un set up completo ma discreto, che si integra perfettamente in ogni tipologia d’ambiente. Il suono è chiaro e cristallino, si avverte come se fossimo al cinema la spazialità dell’audio 5.1 Dolby Digital, grazie anche potenza d’uscita di ben 600 watt!

La soundbar Sony HT-S40R è dotata di diverse modalità audio preimpostate per adattarsi alle preferenze personali o a ciò che su sta guardando o ascoltando. Si può scegliere tra modalità come Standard, Cinema, Musica o Gioco per ottimizzare l’audio in base al tipo di contenuto in riproduzione.

La connettività è uno dei punti forti della soundbar Sony HT-S40R. Troviamo la connessione HDMI ARC che consente di collegare le TV compatibili con un unico cavo, riducendo al minimo l’ingombro di cavi in giro, ma anche i cari vecchi ingressi ottici e analogici. E come se non bastasse tramite Bluetooth possiamo far partire la musica dallo smartphone o dal tablet, e se ci trovassimo sforniti di cavi e connessioni senza fili, sul subwoofer c’è anche una porta USB!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.