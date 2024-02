Soundbar Surround con suono PAZZESCO a prezzo RIDICOLO

Se vuoi sempre un suono che sia nitido e profondo, ULTIMEA ha ideato una Surround Soundbar, adatta a tutti coloro che hanno intenzione di non rinunciare mai alla qualità dell’audio qualsiasi cosa facciano. Infatti, questo straordinario strumento può essere collegato facilmente alla televisione, rendendo la propria stanza un vero e proprio teatro. Puoi acquistarlo su Amazon con uno sconto del -30% a 139,99€ più un coupon di 20€ sul prezzo d’acquisto finale.

Il prodotto prevede due altoparlanti Posteriori con un suono surround combinato a un subwoofer wireless, capace di offrire una vera e propria esperienza cinematografica per ogni film che guardiamo in TV. All’interno della scatola troveremo un cavo da 19,6 piedi che servirà a collegare i diffusori dove vogliamo in base alle nostre preferenze.

ULTIMEA Soundbar Surround: oggi su Amazon al -30%!

Il design è davvero accattivante e le barre audio di ULTIMEA supportano sia le connessioni via cavo che wireless. La configurazione è davvero semplice grazie alle chiare istruzioni presenti all’interno. Possiamo posizionare il prodotto anche su un supporto o un mobile sotto al televisore, adattandosi perfettamente a camere da letto o soggiorno.

La tecnologia che riesce a rendere il suono coinvolgente è l’algoritmo SurroundX, che rende il suono “mobile” intorno a noi, garantendo sempre un suono nitido in ogni posizione. I bassi hanno una tecnologia chiamata BassMAX che li rende ancora più avvolgenti di prima e, anche in questo caso, grazie alla tecnologia wireless, possiamo posizionarli dove vogliamo senza perdere un briciolo di qualità. Se vogliamo ottenere istantaneamente questi gioielli, dobbiamo necessariamente fare in fretta: sono in sconto oggi su Amazon a un prezzo davvero eccezionale, ovvero 139,99€, usufruendo del 30% di sconto più un ulteriore coupon di 20€ sfruttabile nel momento in cui stiamo acquistando.

