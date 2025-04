Soundbar TV LG: sconto SHOCK del 39%, audio di lusso ad un prezzo da favola!

Scopri il segreto per un’esperienza audio di lusso con la LG SG10TY, la soundbar che unisce design e tecnologia a un prezzo imperdibile. Questa straordinaria soundbar è attualmente in promozione su Amazon Italia con uno sconto eccezionale del 39%, passando da 799€ a soli 485,63€. Non perdere questa occasione unica per trasformare il tuo salotto in un cinema privato!

Un design ultra-sottile che conquista

Con uno spessore di appena 3,25 centimetri, la LG SG10TY è pensata per integrarsi perfettamente con i moderni televisori, specialmente i modelli LG OLED. Il suo profilo minimalista e raffinato si adatta a qualsiasi ambiente, garantendo un tocco di eleganza e modernità al tuo spazio. Grazie alla configurazione a filo muro, il risultato estetico è semplicemente impeccabile.

Potenza sonora senza compromessi

Non lasciarti ingannare dalle dimensioni compatte: questa soundbar offre una potenza complessiva di 420W e una configurazione audio a 3.1 canali con subwoofer wireless, garantendo bassi profondi e un suono avvolgente. La tecnologia Dolby Atmos eleva ogni scena, rendendo i tuoi film e serie TV un’esperienza davvero immersiva.

Innovazione che ottimizza l’audio

La LG SG10TY è dotata di AI Room Calibration, una funzione avanzata che analizza l’acustica della stanza per ottimizzare automaticamente le impostazioni sonore. Il risultato? Un audio calibrato alla perfezione, che si adatta al tuo ambiente e alle tue esigenze.

Connettività smart e versatile

Grazie alla connettività Wi-Fi, questa soundbar ti consente di accedere direttamente a piattaforme di streaming come Spotify Connect e TIDAL Connect. Inoltre, il supporto a Chromecast e Apple AirPlay2 amplia le possibilità di utilizzo, rendendo la riproduzione dei tuoi contenuti preferiti semplice e immediata. La funzione WOWCAST, invece, elimina la necessità di cavi HDMI, collegando la soundbar ai TV LG compatibili in modalità wireless.

Perfetta anche per il gaming

Se sei un appassionato di videogiochi, la LG SG10TY diventerà il tuo alleato ideale. Il supporto HDMI passthrough 4K a 120Hz e la tecnologia VRR (Variable Refresh Rate) garantiscono sessioni di gioco fluide e reattive, sfruttando al massimo le potenzialità delle console di ultima generazione.

Accessori e installazione semplificata

La confezione include tutto il necessario per l’installazione: telecomando dedicato, staffe per il montaggio a parete e cavo HDMI. Con dimensioni di 144,6 x 3,25 x 15 cm e un peso di 4,1 kg, la soundbar è facile da installare e da gestire. Inoltre, l’interfaccia WOW ti permette di controllare la soundbar direttamente dal telecomando del televisore LG, con impostazioni visibili sullo schermo del TV.

Non aspettare oltre: trasforma il tuo intrattenimento domestico con la LG SG10TY a un prezzo mai visto prima di 485 euro. Approfitta subito di questa offerta su Amazon Italia e porta a casa una soundbar che unisce prestazioni eccezionali a un design senza tempo. Le scorte sono limitate, quindi affrettati!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.