Soundbar Wireless: COUPON disponibile solo per oggi su Amazon!

Se hai bisogno di amplificare l’audio del tuo PC o della tua televisione, questa piccola Soundbar è ciò che fa per te. Solo per oggi la trovi su Amazon con un ottimo Coupon del 5%. Approfittane subito, i Coupon potrebbero finire e non potresti più prendere in sconto questo prodotto!

Soundbar Wireless: potente e compatta, solo per oggi in sconto

Questa Soundbar di WINNES può essere facilmente collegata ad altri dispositivi, come smartphone, laptop, PC, TV, proiettori ecc. Può essere la tua salvezza se devi guardare un film in famiglia o con tanti amici e hai bisogno che l’audio si espanda in tutta la stanza. Inoltre, con il Bluetooth 5.0, potrai riprodurre tutta la tua musica preferita da qualsiasi dispositivo Bluetooth, con una latenza quasi pari a zero. All’occorrenza, si possono anche usare cavi ottici o audio da 3,5 mm.

Integrata in questa Soundbar avremo anche la modalità Smart EQ, che consiste in un miglioramento generale del suono grazie a un bilanciamento ottimizzato di bassi, medi, alti e voci. Ci sono diverse modalità di equalizzazione su cui possiamo sbizzarrirci e cercare quella che più ci piace in base a quello che stiamo guardando. Un altro aspetto importante è l’installazione: la Soundbar può essere installata sia sotto al televisore che sul muro, e col telecomando che abbiamo a disposizione possiamo modulare istantaneamente il suono.

Come accennato prima, possiamo connettere questa Soundbar in vari modi, tra cui Bluetooth, cavi ottici, Aux, coassiale, HDMI e USB. Fai in fretta: acquista subito questa Soundbar su Amazon, disponibile solamente per oggi sull’e-commerce più famoso al mondo con un ottimo Coupon del 5%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.