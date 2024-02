Soundbar YAMAHA a POCHISSIMO su Amazon: ne restano pochissimi oggi

Feste in casa? Vorresti sempre un po’ di musica che rimbomba in casa? Beh, allora non puoi non avere questa cassa Bluetooth di Yahama, oggi te la porti a casa a soli 199€, invece di 319€. Corri immediatamente su Amazon, prima che possa davvero finire!

Musica a manetta tutto il giorno, dopo questa offerta davvero bomba. Dal colore nero con legno, oggi mega scontata del 38%. Non ti resta che selezionarla ed aggiungerla al carrello, così al checkout la troverai scontata automaticamente dal sito.

Yamaha YAS-109 Soundbar, Cassa Altoparlante TV

Una cassa Bluetooth davvero super svenduta, perfetta per avere la tua musica al volume che vuoi tu. Oggi sta per finire su Amazon, è la pià cliccata del giorno.

Ascolta la TV con un suono luccicante: dal design elegante e compatto, la soundbar YAS-109 porta l’esperienza dell’Home Cinema in ogni casa, per godersi al ottimo film, musica e videogiochi.

Grazie al controllo vocale Alexa integrato e all’App SoundBbar Controller, è possibile gestire con facilità gli altoparlanti della TV, i dispositivi Smart Home e i servizi di streaming musicale.

Alta esperienza sonora: dotato di DTS Virtual:X, lo speaker TV offre un suono surround 3D ottimo e avvolgente proprio come al cinema; tecnologia Clear Voice per dialoghi chiari.

Collega i dispositivi Bluetooth alla soundbar e trasmetti la tua musica preferita in streaming wireless tramite il sistema audio; due subwoofer integrati per un suono di alta qualità.

Solo per queste ore, la trovi con tanto di sconto del 38%. Corri subito su Amazon!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.