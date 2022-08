Soundbar Yamaha Compatta SR-C20A in offerta speciale su Amazon

La Yamaha SR-C20A è una soundbar stereo compatta con subwoofer integrato e doppi radiatori passivi. È progettata per l’uso in spazi abitativi e camere da letto, nonché per i giochi. C’è un surround virtuale e un’app remota Bluetooth, insieme a un’impostazione Clear Voice e quattro modalità audio, inclusa una progettata per i giochi. Acquistala su Amazon a soli 150,99€ invece di 249,00€.

Presenti controlli sensibili al tocco lungo la parte superiore, il volume su, il volume giù e l’accensione/spegnimento. Lungo la parte inferiore, troverai luci a LED che indicano quale sorgente è stata selezionata (TV, ottica, Bluetooth o analogica) e anche se la modalità surround è attivata.

Il telecomando incluso è piccolo ma efficace, con pulsanti per accendere e spegnere l’SR-C20A, selezionare l’ingresso e regolare il volume. C’è anche un pulsante mute, uno per attenuare i LED sulla parte anteriore, un controllo per regolare la quantità di bassi e tasti per selezionare Clear Voice e Bass Extension. Infine, ci sono i pulsanti per le quattro modalità audio: Stereo, Standard, Film e Gioco. Il telecomando in dotazione è semplice ma efficace e l’app Bluetooth utilizza un’interfaccia ben progettata e intuitiva.

Poiché l’SR-C20A supporta HDMI-CEC, può accendersi e spegnersi insieme alla TV e puoi anche utilizzare il telecomando di quest’ultima per controllare il volume della soundbar. Yamaha offre l’app Soundbar Remote, che funziona tramite Bluetooth. Questo è molto efficace, con un’interfaccia ben progettata e intuitiva per controllare la soundbar utilizzando un dispositivo intelligente.

L’SR-C20A ha un set di connessioni abbastanza standard, e queste si trovano tutte in una rientranza nella parte posteriore. Qui troverai un connettore HDMI-ARC (canale di ritorno audio), un ingresso analogico e un ingresso digitale ottico. C’è anche un secondo ingresso digitale ottico per il collegamento di TV che non supportano ARC. Infine, c’è una porta USB per gli aggiornamenti, che è importante perché non c’è il Wi-Fi. L’unica connessione wireless è Bluetooth 5.0 (A2DP/SBC, AAC).

Il grande punto di forza dello Yamaha SR-C20A è il suo potente sistema audio stipato in un cabinet compatto. Nonostante le sue ridotte proporzioni, c’è una coppia di altoparlanti da 4,5 cm nella parte anteriore e un subwoofer da 7,5 cm integrato nella parte superiore. C’è anche un paio di radiatori passivi, uno in alto e uno in basso. Il sistema genera 100 W di potenza, 20 W per ciascun altoparlante e 60 W che pilotano il woofer.

L’SR-C20A può decodificare le colonne sonore Dolby Digital e Dolby Pro Logic II, ma è ovviamente limitato a 2.1 canali. Tuttavia, Yamaha include una modalità surround virtuale per gentile concessione di Dolby, progettata per creare l’illusione di una maggiore immersione. Oltre a questa modalità Film, ci sono altre tre modalità audio: Stereo, la più adatta per la musica; Standard per la visione generale della TV; e Game per una migliore localizzazione degli effetti. Approfitta ora dello sconto del 39% e acquistala su Amazon: ricordati inoltre di abbonarti a Prime per usufruire della spedizione gratuita.

