Soundbar YAMAHA, questa clamorosa OFFERTA è musica per le tue orecchie!

Yamaha è un brand che non ha certo bisogno di presentazioni, leader nella produzione di prodotti per il sonoro. E dunque, l’offerta che vi presentiamo oggi è davvero incredibile, visto che parliamo di uno sconto del 37%!. Si tratta infatti di una Soundbar proposta a soli 169,99 euro. Un costo incredibile, per le tante funzioni che questa soundbar porta in dote e che vedremo a breve.

Nello specifico, parliamo della Soundbar Yamaha C20A, una Cassa Altoparlante TV compatta e salva-spazio, con Subwoofer integrato per bassi profondi, nonché una connettività Bluetooth per lo Streaming di Musica in totale comodità senza scomodi fili. Il colore è un accattivante nero, colore elegante solitamente tipico per questa tipologia di prodotti e adatto a ogni genere di arredamento.

Soundbar Yamaha C20A: caratteristiche, prezzo e offerte

Siamo dinanzi alla più piccola soundbar di Yamaha ma in grado di riempiere ogni stanza con un suono coinvolgente a dispetto delle dimensioni. Grazie alla tecnologia del suono Virtual Surround, è possibile ascoltare un suono potente da ogni angolo del soggiorno; inoltre, grazie al subwoofer integrato, offre i bassi perfetti per canzoni e film. Molto interessante poi la funzione Clear Voice capace di migliorare la chiarezza dei dialoghi mentre guardi un film o la tua serie tv preferita.

Soundbar Yamaha C20A porta in dote 4 diverse modalità sonore, progettate appositamente per giochi, film, musica e televisione. Dunque, potrai personalizzare l’audio in base a ciò che stai facendo, per una migliore esperienza. Per quanto concerne la modalità Gaming, sarai altresì pure in grado di sentire se l’altro giocatore si sta avvicinando di soppiatto alle tue spalle, in modo da reagire più velocemente. Le dimensioni fanno sì che questo accessorio si adatti bene alla tua scrivania.

Infine, grazie alla connessione Bluetooth puoi trasmettere in streaming la tua musica preferita e podcast dal tuo smartphone, tablet e altri dispositivi. Ti basterà scaricare l’App Soundbar Remote. Non manca poi un cavo HDMI ARC, per collegarla al tuo televisore. Insomma, cosa aspetti? Acquista ora Soundbar Yamaha C20A a soli 169.99 euro grazie alla promozione in corso!

