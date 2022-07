Soundbar Yamaha SR-C20A ad un prezzo super scontato su Amazon

La C20 è una delle soundbar più piccole di Yamaha, e grazie a bassi potenti e un suono pulito, è anche una delle migliori in termini di qualità. Puoi acquistarla ora in offerta speciale a soli 149,00€ invece di 249, un risparmio di circa 100 euro!

La qualità costruttiva del C20A è solida. L’altoparlante è ricoperto da un’attraente griglia in tessuto, e sono stati apportati anche alcuni miglioramenti che i modelli più grandi non hanno. Ad esempio, il display di input si trova ora sulla parte anteriore dell’unità rivolto verso di te anziché rivolto verso l’alto, facilitando la lettura. Mentre nella parte superiore i controlli includono un selettore di ingresso, volume e potenza.

Il C20 offre una coppia di driver a cono da 1,8 pollici, un subwoofer integrato da 3 pollici e due radiatori passivi ed offre un cabinet più grande con driver più grandi e tweeter dedicati. Inoltre offre la maggior parte delle funzionalità del C20 aggiunge un’uscita subwoofer. Tuttavia, il B20 perde l’ingresso da 3,5 mm.

Nonostante sia così compatta possiede comunque una porta HDMI ARC, due connessioni ottiche, una analogica da 3,5 mm e connessione Bluetooth. Ciò ti consentirà di collegare un set-top box e persino un giradischi tramite un preamplificatore, se lo desideri. Yamaha suggerisce di collegare anche la soundbar al computer, a patto che la profondità di 3,75 pollici della barra non sia un problema.

Come tutti i prodotti audio Yamaha, il C20 è dotato di alcune eccellenti modalità audio tra cui Stereo, Game, Movie e Clear Voice. Il C20 supporta Dolby Digital ma purtroppo non DTS, il che è strano in quanto include l’emulazione del suono surround DTS Virtual:X.

Grazie allo sconto del 40% potrai ottenere questa soundbar a quasi la metà del prezzo di listino!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.