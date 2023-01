Soundbar Yamaha SR-C20A da 100 W in offerta, risparmia 100 euro su Amazon

Questa soundbar non ha solo un design unico e futuristico, ma è anche ottima per riprodurre musica e film, anche in streaming

