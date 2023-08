SPACCIO dei FURBI Amazon: sconti FOLLI sui migliori prodotti SMART HOME e FAI DA TE

Benvenuti nell’Angolo dei Furbi, il posto in cui l’intelligenza incontra l’innovazione e i prezzi pazzi si fondono con la creatività, il posto dove le offerte sono folli e i prodotti per la Smart Home e il Fai Da Te sono i veri protagonisti. Amazon è pronto a sorprendervi con sconti folli su una selezione di prodotti che renderanno la vostra casa più intelligente e i vostri progetti fai da te ancora più affascinanti. Preparatevi a esplorare il mondo delle Smart Home e dei progetti creativi con sconti che vi faranno gridare “Furbi si nasce!”.

Echo Dot supporto ufficiale

L’Echo Dot di Amazon è diventato uno dei dispositivi intelligenti più popolari sul mercato, offrendo funzionalità avanzate e un assistente vocale sempre disponibile. Tuttavia, per sfruttare appieno il suo potenziale, è fondamentale posizionarlo in modo strategico all’interno della tua casa. Ecco perché il supporto Amazon per Echo Dot 3 si rivela un accessorio indispensabile. E poi lo installi in pochi minuti, grazie alle strisce adesive 3M o alle viti incluse, e oggi lo paghi solo 4€ anziché 19€ grazie allo sconto del 75%.

Cavo 3 in 1 ultra robusto (5€)

Un robusto cavo 4 in 1, a questo prezzo, deve essere tuo, perché è di un’utilità immensa ed è un autentico affare. Non stiamo esagerando. Ha tutte le uscite che servono, microUSB, USB C e Lightning, sempre disponibili, con le quali ci puoi caricare fino a quattro dispositivi in contemporanea, con il connettore di tipo C che supporta la ricarica rapida 3A. Da Amazon puoi prenderlo a 5€ circa seguendo questo link con le spedizioni rapide e gratis con Amazon.

Antenna TV da interni

La ricezione dei canali televisivi talvolta può diventare un fastidioso problema con cui dobbiamo fare i conti. Ma per fortuna ci sono diverse soluzioni: se cerchi ad esempio un prodotto super pratico che ti aiuti a risolvere il problema dell’impianto dell’antenna che non c’è o semplicemente funziona male, puoi procurarti questa antenna da interni con amplificatore di segnale. Su Amazon puoi averla a soli 19€ seguendo questo link. E’ facile da piazzare e questo modello è compatibile con il DVB T2 oltre a costare poco.

Caricabatterie-avviatore per auto

Un caricabatteria auto intelligente automatico ad appena 19€, cioè a un prezzo nettamente più basso della media? Lo trovi ora in offerta su Amazon. Proprio così, un prodotto super utile sempre, anche per eliminare la soggezione della scossa dei cavetti e della macchina chiesta in prestito a un amico per avviare la tua. Il caricabatterie rileva automaticamente il livello corrente della batteria, cambia in modo intelligente la corrente in uscita e protegge la batteria. Rapporto qualità-prezzo eccellente.

Portachiavi Cubo con mille risorse

WonderCube è un portachiavi 8 in 1 che oltre a tenere in ordine proprio le vostre chiavi o sostenere fisicamente il vostro smartphone, include addirittura un cavo micro USB e Lightning certificato MFI, la ricarica veloce 2.4A, un cavo sincronizzazione, una batteria di emergenza, più OTG/Flash drive, torcia e micro-SD Reader. Il tutto a soli 26€. Pazzesco, no?

Base di ricarica wireless

Questa base di ricarica è stata progettata appositamente per gli Amazon Echo Buds (2ª generazione, con ricarica wireless), con cavità sagomata per adattarsi alla forma della custodia e garantire una ricarica ottimale. Può essere utilizzata anche per caricare i telefoni cellulari con compatibilità Qi (max 5 W, un solo dispositivo per volta).

Caricatore USB multiplo

E’ il momento di fare un ottimo affare e risolvere un problema. Oggi su Amazon puoi prendere un conveniente ma valido caricabatterie a soli 14€. Paghi praticamente nulla, e ti ritrovi un aggeggio super utile da portare sempre dietro. Ma completa velocemente l’ordine per approfittarne, prima che vada a ruba.

Porta cellulare per auto con supporto

Questo compatto e solido supporto per auto per telefono di Miracase è la soluzione ideale: non solo evita che alcuni pulsanti di accensione o volume del cellulare vengano schiacciati dal braccio di bloccaggio, ma è ampiamente compatibile con smartphone o dispositivi elettronici da 4.0 a 7,0 pollici, come compatibile con iPhone 13 Pro Max Mini/12/11 pro max/11/XS MAX/XS/XR/X/SE, con Samsung Galaxy e così via.

Friggitrice ad aria smart COSORI

Con una capacità di 3,8 litri, questa friggitrice è perfetta per cucinare porzioni per 2-3 persone, ideale per una cena in famiglia o per invitare gli amici a gustare i tuoi piatti. Grazie alla cottura multistadio preimpostata, potrai scegliere tra una varietà di opzioni di cottura, dalla frittura alla griglia, al tostare e molto altro ancora. Oggi questo gioiello lo prendi a poco prezzo, appena 87€ comprese le spedizioni via Prime, grazie allo sconto offerto da Amazon di ben 20%.

