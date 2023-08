Spacemouse Enterprise cablato: il miglior mouse 3D di sempre in super SCONTO su Amazon

Se sei un professionista creativo, un progettista o un ingegnere che cerca un modo più intuitivo e preciso di interagire con il tuo software 3D, allora la Spacemouse Enterprise Cablato potrebbe essere esattamente ciò che stavi cercando. Questo dispositivo rivoluzionario cambierà la tua esperienza di progettazione, offrendo un controllo più fluido e naturale sui tuoi modelli digitali.

Insomma, un prodotto per professionisti, ma che potete trovare a un prezzo decisamente molto più basso su Amazon rispetto a quanto di solito lo stesso prodotto costa nei negozi specializzati. Perché già il costo è di per sé inferiore sul noto sito di e-commerce mondiale, ma addirittura gli viene applicato uno sconto del 7% che ne riduce ulteriormente il prezzo finale. Il tutto con le spedizioni rapide, sicure e gratuite di Prime.

Controllo Multidirezionale:

Questo mouse professionale ti offre un modo completamente nuovo di interagire con i tuoi modelli digitali. è dotata di un innovativo sistema di controllo a sei gradi di libertà. Questo significa che puoi spostarti in ogni direzione – avanti, indietro, destra, sinistra, su e giù – con semplici movimenti delle dita. Questo controllo multidirezionale ti consente di manipolare oggetti e visualizzazioni 3D in modo naturale e intuitivo.

Grazie ai sensori avanzati e alla tecnologia di rilevamento di alta precisione, la Spacemouse Enterprise offre un controllo estremamente preciso. Puoi zoomare, ruotare e spostarti nei tuoi modelli con la massima accuratezza, consentendoti di lavorare in modo più efficiente ed efficace. La Spacemouse Enterprise è stata progettata pensando al comfort dell’utente. La sua forma ergonomica si adatta perfettamente alla mano, consentendoti di utilizzarla per lunghe sessioni senza affaticarti.

Che tu stia lavorando su software CAD, modellazione 3D o applicazioni di progettazione, la Spacemouse Enterprise è compatibile con una vasta gamma di programmi. Puoi personalizzare i suoi controlli per adattarli alle tue esigenze specifiche e migliorare la tua produttività. La versione cablata della Spacemouse Enterprise offre una connessione affidabile e reattiva, quindi non dovrai preoccuparti delle batterie scariche o delle interferenze wireless – potrai concentrarti interamente sulla tua creazione. Allora on esitare, vai su Amazon e fallo tuo a soli 482€ sfruttando il prezzo già basso più lo sconto ulteriore del 7% e le spedizioni gratuite.

La Spacemouse Enterprise Cablato è un investimento che potrebbe fare la differenza nella tua esperienza di progettazione. Con il suo controllo multidirezionale preciso e la sua comoda ergonomia,

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.