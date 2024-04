Sparachiodi Elettrica con 200 graffette e 800 chiodi INCLUSI a MINI PREZZO

Se sei appassionato di bricolage e lavori fai-da te, non puoi fare a meno di questo strumento versatile e utilissimo! Parliamo della Sparachiodi Elettrica NEU MASTER, al momento disponibile su Amazon a soli 55 euro con uno sconto conveniente del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione, hai a disposizione pochissimo tempo!

Sparachiodi Elettrica NEU MASTER: funzionalità e modalità di utilizzo

La Sparachiodi Elettrica NEU MASTER è un vero e proprio must-have per chi è appassionato di bricolage o lavori fai-da-te in generale.

È compatibile con graffette(tape 90 18GA) da 15 -25 mm, brad chiodi (18 GA ) da 15 -32 mm e non necessita di compressori.

Questo modello con interruttore di accensione/spegnimento, contatto di sicurezza e grilletto premuto per evitare l’attivazione accidentale è dotata di impugnatura ergonomica e morbida per ridurre l’affaticamento del lavoratore. Inoltre dispone di un meccanismo a spirale, che offre più colpi a piena potenza e una migliore forza di penetrazione, ed è progettata con funzione di alimentazione regolabile per progetti leggeri.

Lo strumento è ideale per la lavorazione del legno, l’installazione di tappezzeria, pavimenti, modanature, coperture, cornici, installazione di porte e finestre. In più è perfetto per progetti fai-da-te e costruzione di case per animali domestici.

La promozione super conveniente include, oltra alla sparachiodi elettrica, anche 200 graffette, 800 chiodi e un cavo di alimentazione da 2 metri così da avere lo spazio necessario per lavorare al meglio.

