Spazio e-mail illimitato per il suo sito web a soli 1,99€ con Aruba Hosting

La fine dell’anno coincide spesso e volentieri con l’inizio di nuovi progetti, come un sito web ad esempio. Tra le tante cose da associare a un nuovo dominio, o uno già esistente, vi è anche lo spazio e-mail, attraverso cui ricevere email da parte di utenti, aziende e potenziali clienti.

Grazie alla nuova offerta, Aruba Hosting offre uno spazio e-mail illimitato a soli 1,99€ + IVA per il primo anno. Al termine del periodo promozionale, il costo sarà pari a 30,48€ + IVA all’anno. Per accedere all’offerta collegati al sito ufficiale e sotto SpazioMail illimitato premi sul pulsante Inizia Ora.

Spazio e-mail illimitato per un sito web quasi regalato con Aruba Hosting

Aruba Hosting sta offrendo in queste ore il servizio di spazio e-mail illimitato per i nuovi domini e quelli già esistenti a soli 1,99€ per i primi 12 mesi. La promozione dura un anno e consente di ottenere una casella di posta elettronica associata al proprio sito web con una capienza illimitata.

Tra gli altri servizi aggiuntivi citiamo le caselle e-mail illimitate (di default sono 5), oggi in promozione al costo di 1,00€ + IVA per il primo anno (poi 14,99€ + IVA dal secondo anno). In promo anche il servizio Business Mail, grazie al quale è possibile potenziare la propria webmail e trasformarla in uno strumento professionale attraverso funzionali quali chat, sincronizzazione e condivisione di calendari e rubriche. Business Mail costa 1,00€ + IVA il primo anno, poi 7,00€ + IVA.

Approfitta della nuova promozione di Aruba Hosting per ottenere il servizio SpazioMail illimitato a soli 1,99€ + IVA il primo anno, rendendo così la capienza della tua casella di posta elettronica infinita.

