Spazio extra con la Micro SD Lexar da 128 GB: oggi a soli 10€ su Amazon

Assicurati una memoria extra per i tuoi dispositivi elettronici con la Micro SD Lexar 633x da 128 GB! Oggi è disponibile su Amazon a soli 10 euro con uno sconto bomba del 42%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Micro SD Lexar 633x da 128 GB: storage extra sempre a portata di mano

La Micro SD Lexar 633x da 128 GB è progettata appositamente per offrire maggiore spazio di archiviazione al tuo smartphone, tablet o action camera.

A livello tecnico si caratterizza per una velocità nominale di Classe 10 e sfrutta la tecnologia UHS-I per offrire una velocità di trasferimento fino a 100 MB/s. In questo modo potrai catturare, trasferire e condividere più avventure in movimento in modo velocissimo.

In particolare, sia che tu stia riprendendo l’azione con la tua action cam o una telecamera aerea, puoi catturare, riprodurre e trasferire rapidamente una grande quantità di video Full-HD 1080p, 3D e 4K UHD ad alta risoluzione.

Questa tipologia di scheda è ottima anche per l’uso con il tuo smartphone o tablet in quanto semplifica il download o il salvataggio rapido di tutti i tuoi file multimediali preferiti, inclusi film, foto e brani di altissima qualità.

La micro SD in promozione speciale, nello specifico, è dotata di 128 GB di memoria interna quindi già abbastanza grande per archiviare qualsiasi file ed averlo sempre a portata di mano quando ne hai bisogno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.