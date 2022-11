Spazzolini Sonicare DiamondClean 9000 (coppia), l'offerta Amazon è strepitosa

Ti serve un nuovo spazzolino elettrico, utile e dal design elegante? Con Amazon puoi averne addirittura due spendendo solo 174€, invece che 369,99€, con un risparmio totale di ben 195€. Il tutto con spedizioni gratuite e veloci garantite da servizi Amazon Prime. Si tratta dei sensazionali Philips Sonicare DiamondClean 9000, una coppia di spazzolini con tecnologia sonico e sensore di pressione integrato, che ti offrono una nuova esperienza di pulizia. Il movimento sonico di spazzolamento, infatti, crea delle microbolle delicate ma efficaci per una sensazione di pulizia eccezionale.

Philips Sonicare DiamondClean 9000 : igiene orale a prezzo super

La serie Philips Sonicare non ha bisogno di molte presentazioni: è una delle migliori al mondo nel settore degli spazzolini elettrici. Con questa coppia di dispositivi, l’igiene orale non solo è più completa, ma diventa anche stilosa. Questi autentici gioiellini vantano infatti un design moderno e curato in ogni particolare. Inoltre sono super efficienti: eliminano i batteri rimuovendo fino al 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale.

Il dispositivo ti permette di fare un pulizia profonda nella tua bocca, e di mantenere le gengive più sane grazie al controllo della pressione a 360°, e alle 4 diverse modalità (Clean, White+, Gum Health, Deep Clean+) e 3 intensità (Alta, Media e Bassa) per un’esperienza di pulizia personalizzata. La loro batteria integrata dura fino a due settimane con una ricarica e questo li rende perfetti anche per chi viaggia o per coloro che la mattina non hanno molto tempo a loro disposizione. Quando lo devi ricaricare, comunque, ti basta posizionarlo nel suo comodo bicchiere ricaricatore incluso.

Nel corso del tempo, Philips Sonicare aiuta a ridurre e prevenire l’infiammazione e il sanguinamento delle gengive. Lo spazzolino Philips Sonicare può essere una bella idea regalo anche per se stessi, soprattutto in questa confezione doppia: puoi infatti sfruttarlo per non trovarti mai sprovvisto della tua pulizia quotidiana ai denti lasciandone uno a casa e l’altro in valigia. Un piccolo gioiellino che ti fa anche risparmiare visto che non ti obbliga ad andare spesso dal dentista, che ora puoi avere in coppia con bicchiere di ricarica addirittura spendendo solo 174€, invece che 369,99€, con un risparmio totale di ben 195€. Il tutto con le spedizioni gratuite e veloci garantite da servizi Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.