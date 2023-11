PREVIENI la CARIE con questo spazzolino elettrico OCLEAN: solo per OGGI a 27 euro!

Lo spazzolino elettrico sonico Oclean Flow è un fedele alleato per ottimizzare la propria igiene orale e prevenire la carie. Con tante funzioni e una batteria lunghissima, ti aiuterà nella pulizia dei denti anche quando non sei in casa. Oggi è scontato del 15%, quindi lo paghi solo 27,34 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Spazzolino elettrico sonico Oclean Flow: le caratteristiche

Lo Spazzolino Elettrico Sonico Oclean Flow con 76.000 movimenti di spazzolamento al minuto, pulisce i denti in modo rapido ed efficace, curando delicatamente le gengive. Adatto a tutte le persone e ideale per i denti sensibili. Utilizzando il connettore USB Type-C per caricarlo 5 ore, consente di utilizzarlo per circa 180 giorni! E’ la scelta migliore per il quotidiano, i viaggi e le trasferte di lavoro. Le setole della testina sono di tipo Dupont Classic e design forma di “W” per penetrare più in profondità negli spazi interdentali e coprono più superfici, in modo da rendere l’intera bocca più pulita rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale.

Lo spazzolino elettrico è dotato di un timer incorporato di 2 minuti per incoraggiarti a raggiungere il tempo di spazzolamento raccomandato dal dentista e ogni pausa di 30 secondi, un buon promemoria per cambiare l’area di spazzolamento. Rende la tua igiene orale ancora migliore. Offre fino a 5 modalità di pulizia (Mattina, Notte, Standard, Sbiancamento, Delicata). Basta premere un pulsante per selezionare la modalità di pulizia personale. Nella confezione troverai: Manico della Spazzolino Elettrico Sonico*1, Testina dello Spazzolino*1, Cavo di Ricarica Type-C*1, Manuale d’uso*1.

