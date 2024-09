Spazzolino Elettrico Oral-B a meno di 50€: prezzo mini per un sorriso smagliante

Un sorriso sano e smagliante è un vero e proprio biglietto da visita e, per renderlo impeccabile, non puoi che utilizzare lo Spazzolino Elettrico Ricaricabile Oral-B Smart 4! Oggi è disponibile su Amazon a soli 49 euro con un mega sconto del 46%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, gli articoli stanno andando a ruba!

Spazzolino Elettrico Ricaricabile Oral-B Smart 4: sorriso sano e splendente

Lo Spazzolino Elettrico Ricaricabile Oral-B Smart 4 vanta una serie di caratteristiche particolari che lo rendono il più consigliato dai dentisti di tutto il mondo.

Una delle sue specifiche più importanti è di sicuro la testina rotonda che offre una pulizia migliore per gengive più sane eliminando fino al 100% di placca in più rispetto ai modelli tradizionali. Questo vuol dire che sbianca delicatamente i denti sin dal primo giorno, rimuovendo le macchie superficiali e rendendo il tuo sorriso più luminoso che mai.

La sua modalità di utilizzo è ottimizzata grazie ad un sensore di pressione dello spazzolamento che ti avvisa quando stai spazzolando in modo eccessivo così da non rovinare lo smalto dei denti. Inoltre potrai collegare in un attimo lo spazzolino all’app Oral-B sul tuo smartphone: in questo modo sarai guidato con suggerimenti in tempo reale per perfezionare al massimo la tua routine di igiene orale.

In più, in base alle tue esigenze, potrai scegliere le testine di ricambio più adatte a te tra le seguenti: CrossAction, 3D White, Sensi Ultrathin, Sensitive Clean, Precision Clean, Floss Action, TriZone, Dual Clean, Power Tip e Ortho.

