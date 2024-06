Spazzolino Elettrico Oral-B a quasi META' PREZZO: super sconto del 46%

Desideri un sorriso smagliante e più sano che mai? I dentisti di tutto il mondo raccomandano lo Spazzolino Elettrico Ricaricabile Smart 4 Oral-B! Oggi è disponibile su Amazon a soli 49 euro grazie ad un mega sconto del 46%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua attivando un abbonamento Amazon Prime. Una promozione così conveniente non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Spazzolino Elettrico Ricaricabile Smart 4 Oral-B: come utilizzarlo al meglio

Lo Spazzolino Elettrico Ricaricabile Smart 4 Oral-B è lo strumento raccomandato dai dentisti di tutto il mondo perchè offre un’igiene orale massima.

Basti pensare che rimuove fino al 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale in quanto la testina rotonda offre una pulizia migliore per gengive più sane. Inoltre questo gadget di ultima generazione sbianca delicatamente i denti sin dal primo giorno, rimuovendo le macchie superficiali, così da garantire un sorriso più luminoso già dopo i primissimi utilizzi.

Inoltre è dotato di un sensore di pressione dello spazzolamento che ti avvisa se stai spazzolando troppo forte: in questo modo la modalità di utilizzo è più semplice che mai e non rischierai mai di sbagliare. È possibile anche migliorare lo spazzolamento dei denti grazie ai suggerimenti in tempo reale da seguire sull’applicazione da scaricare sul tuo smartphone.

L’autonomia è un’altra caratteristica di spicco grazia ad una batteria che dura oltre 2 settimane con una ricarica completa.

Oggi lo Spazzolino Elettrico Ricaricabile Smart 4 Oral-B è disponibile su Amazon a soli 49 euro grazie ad un mega sconto del 46%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Una promozione così conveniente non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.