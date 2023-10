Spazzolino elettrico Oral-B a un prezzo mai visto: non hai più scuse!

Se da tempo stai pensando di sostituire il tuo spazzolino manuale con uno elettrico ma i prezzi ti hanno sempre allontanato, ora non hai più scuse! Oral-B Pro 3 3000 ora lo paghi 44,99 euro, grazie allo sconto dell’11%! Vanta un Sensore di Pressione Luminoso, così quando stai pressando troppo ti avvisa. Ottima poi la Batteria, monta anche 2 innovative Testine Sensitive Clean per una pulizia migliore.

Spazzolino elettrico Oral-B Pro 3 3000: le caratteristiche

Scopriamo tanti altri vantaggi offerti da questo accessorio per l’igiene orale firmato Braun. Leader per accessori destinati alla pulizia personale. Vanta lo spazzolamento giudato con controllo della pressione di spazzolamento delle gengive visibile a 360°. Grazie all’esclusiva tecnologia di pulizia 3D di Oral-B oscilla, ruota e pulsa per rimuovere fino al 100% in più di placca e per gengive più sane rispetto ad uno spazzolino manuale. Se spazzoli troppo forte, ferma le pulsazioni, riduce la velocità e ti avverte visivamente diventando rosso per proteggere le tue gengive!

Unica e rivoluzionaria la testina di forma rotonda, ispirata proprio ai tanto temuti strumenti del dentista, in grado di avvolgere ogni dente per una pulizia profonda e allo stesso tempo delicata per le gengive. Molto utile poi l’indicatore di livello di carica e batteria agli ioni di litio a lunga durata. Le testine di Oral-B passano dal verde al giallo in base all’uso personale, indicando quando è il momento di cambiarle. Poiché poi, troppo usurate, perdono la loro efficacia. La confezione contiene: 1 manico con timer di 2 minuti, 1 caricatore, 2 testine.

E’ arrivato il momento di cambiare il tuo vecchio spazzolino manuale con un portento dell’igiene orale. Oral-B Pro 3 3000 ora lo paghi 44,99 euro, grazie allo sconto dell’11%!

