SALDI AMAZON: Spazzolino elettrico Oral-B + Alexa Echo Pop a soli 119 euro!

E’ tempo di saldi su Amazon, anche se iniziative come il Prime day o il Cyber monday sono ancora lontani. Infatti, se oggi acquisti lo spazzolino elettrico Oral-B iO6, già di per sé utile ed efficace per ottenere la migliore igiene dentale possibile, riceverai in omaggio il dispositivo Alexa Echo Pop. Risparmiando così quasi 55 euro se li acquistassi separatamente. Avrai entrambi a soli 119,99 euro! Ricordiamo che Alexa Echo Pop ha una forma molto accattivante, essendo rialzato rispetto alla forma basilare schiacciata di Alexa Echo dot. Mentre lo spazzolino Oral-B iO6 ti guida attraverso i suoi sensori nella perfetta pulizia dei denti.

Spazzolino elettrico Oral-B + Alexa Echo Pop: l’offerta incredibile

Lo spazzolino elettrico iO6 di Oral-B ti consente la migliore pulizia di sempre, per una sensazione di pulito purificante e un incredibile spazzolamento personalizzato grazie ai sensori. Lo spazzolino, infatti, combina l’esclusiva testina rotonda con delicate micro-vibrazioni, che ti doneranno, oltre che una più profonda pulizia, anche una sensazione di freschezza e pulizia in bocca. Otterrai gengive più sane al 100% in una settimana rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale.

Ma, come detto, in regalo otterrai anche ALEXA ECHO POP: altoparlante intelligente Bluetooth con Alexa, dalle dimensioni compatte, che offre un suono dalla qualità pulita, che fa ascoltare bene sia gli alti che i bassi, ed è ideale per stanze da letto e spazi ridotti. Inoltre, tramite questo dispositivo potrai controllare facilmente tutti i dispositivi intelligenti compatibili presenti in casa, come prese e luci. Oltre alla musica, potrai anche fare giochi o farti dire il meteo! Nonché effettuare chiamate, impostare timer o appuntamenti in calendario, ecc. Tornando allo spazzolino Oral-B iO6, dispone di un display interattivo segnala le informazioni principali, comprese le modalità di spazzolamento e il promemoria per la sostituzione. Ti saluta quando lo accendi e ti sorride quando fai un buon lavoro grazie a simpatiche faccine.

Insomma, due straordinari dispositivi a soli 119,99 euro! Ma dovrai affrettarti, perché l’offerta sta scadendo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.