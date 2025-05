Spazzolino elettrico Oral-B iO 3 a meno di metà prezzo: ancora per pochissimo

L’igiene orale professionale direttamente a casa tua è finalmente accessibile grazie all’eccezionale offerta sull’Oral-B iO 3, ora disponibile con uno sconto del 57% a soli 59,99 €. Questo spazzolino elettrico ricaricabile è progettato per rivoluzionare la tua routine quotidiana, combinando tecnologia avanzata e intelligenza artificiale per risultati visibili in appena sette giorni.

Un’innovazione che fa la differenza

Al centro dell’Oral-B iO 3 troviamo una testina rotonda, ispirata agli strumenti dei dentisti, capace di rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale. Le sue setole oscillanti lavorano in sinergia con un’app intelligente, che ti guida passo dopo passo per migliorare le tue abitudini di spazzolamento. Il sensore di pressione integrato ti avvisa se stai applicando troppa forza o se stai spazzolando troppo delicatamente, proteggendo così le gengive sensibili e migliorando la tua tecnica.

Lo spazzolino offre tre modalità di pulizia personalizzabili: Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili e Sbiancante, ideali per adattarsi a qualsiasi esigenza. Un elegante timer luminoso ad anello ti aiuta a rispettare i due minuti di spazzolamento raccomandati dai dentisti, suddividendo il tempo per una pulizia uniforme di tutte le aree della bocca.

Un kit completo per la tua igiene orale

Acquistando l’Oral-B iO 3, riceverai un pacchetto completo che include una testina di ricambio, una pratica custodia da viaggio e un tubetto di dentifricio Oral-B Advanced Prevenzione Tartaro. Questo dentifricio, grazie ai suoi microgranuli attivi, è fino al 100% più efficace contro il tartaro rispetto ai dentifrici tradizionali. Il design compatto e il peso contenuto rendono questo dispositivo un perfetto alleato anche in viaggio.

Per garantire una lunga durata al tuo spazzolino, è consigliabile sostituire la testina ogni tre mesi e verificare regolarmente l’integrità del dispositivo. Inoltre, il prodotto è sicuro per tutta la famiglia: può essere utilizzato anche da bambini sopra i tre anni sotto supervisione di un adulto.

Con un prezzo imbattibile di 59 euro grazie ad uno sconto del 57% e caratteristiche all’avanguardia, l’Oral-B iO 3 rappresenta un investimento intelligente per migliorare la tua salute orale. Scopri tutti i dettagli e approfitta subito dell’offerta esclusiva su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.