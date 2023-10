Il prezzo di questo strepitoso spazzolino elettrico Oral-B è crollato di oltre la metà!

La tecnologia ci sta aiutando enormemente nell’incombenza di avere un’igiene orale impeccabile, per evitare problemi di carie che, se trascurati, possono portare alla spiacevole perdita del dente. La quale, oltre che antiestetica, crea ovviamente problemi nel meccanismo della masticazione, primo step fondamentale per una ottimale digestione. Lo Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 5N in offerta su Amazon entra di diritto nel novero degli accessori che ci aiutano in questa mission. Oggi lo paghi solo 99 euro grazie allo sconto incredibile del 58%! Un prezzo imperdibile, che forse non si ripeterà più e che rende questo accessorio della Braun accessibile un po’ a tutti.

Oral-B spazzolino elettrico iO 5N: le caratteristiche

In una sola settimana già proverai tutti i benefici apportati da questo spazzolino, che rimuoverà il 100% in più di placca rispetto ad uno spazzolino manuale. Dotato di Intelligenza artificiale, lo spazzolino monitorerà i tuoi movimenti, riportandoli anche sulla app, per dirti se stai operando bene. Molto utile il sensore di pressione iO, che ti dice se stai facendo troppa pressione sulla gengive o troppa poca sminuendo quindi il lavoro. Puoi personalizzare la pulizia, fino a 5 modalità diverse: Pulizia Quotidiana, Pulizia Profonda, Denti Sensibili, Super Delicata e Sbiancante.

Dotato di timer, questo spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B ti dice se stai rispettando i 2 minuti minimi di spazzolamento e dedicando a ogni zona il giusto tempo. La testina tonda fa sì che ogni angolo del dente sia coinvolto. Non dovrai preoccuparti dell’autonomia della batteria, super garantita grazie alla batteria agli ioni di litio. Infine, puoi beneficiare della classica formula “soddisfatti o rimborsati“ entro 30 giorni.

Oggi paghi questo strepitoso spazzolino solo 99 euro grazie allo sconto incredibile del 58%!

