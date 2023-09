Spazzolino elettrico ORAL-B a META' PREZZO: dentisti DISPERATI

L’igiene orale è fondamentale per preservare i nostri denti. Oral-B, azienda leader nei prodotti per l’igiene orale, ha ideato lo spazzolino elettrico iO 5n che ti aiuterà a combattere la carie. E per poco tempo, potrai acquistarlo su eBay a metà prezzo! Quindi a soli 119 euro!

Lavare i denti dopo ogni pasto – possibilmente non subito poiché la saliva produce inizialmente degli acidi – più ovviamente altri accorgimenti, aiuta a ritardare quanto più possibile a ritardare il tanto temuto appuntamento col dentista. Purtroppo però non tutti gli spazzolini sono efficaci in questa mission e sul mercato esistono tanti prodotti che è difficile scegliere il migliore. Lo spazzolino Oral-B iO 5n è però dotato degli ultimi trovati tecnologici del settore. Inoltre, incluso nel prezzo, otterrai anche un dentifricio. Meglio di così?

Spazzolino elettrico Oral-B iO 5n: offerte e caratteristiche

Lo spazzolino Oral-B iO 5n che presentiamo oggi è dotato della rivoluzionaria tecnologia iO, per una sensazione di pulito professionale purificante e un’esperienza di spazzolatura delicata. L’intelligenza artificiale integrata, infatti, è in grado perfino di riconosce il tuo stile di spazzolamento e ti guida per non tralasciare neanche le angolature più difficili. Inoltre, il display interattivo segnala informazioni importanti, come le modalità di spazzolamento e il promemoria per la sostituzione della testina. Inoltre, interagisce con te, come un saluto quando lo avvii e un emoticon col sorriso se stai procedendo bene.

Usarlo è molto semplice, anche per i bambini o chi usa uno spazzolino elettrico per la prima volta: basta infatti mettere il dentifricio sulla testina e impugnare lo spazzolino a un’angolazione di 45 gradi (praticamente come si stesse utilizzando uno spazzolino manuale). Poi si accende lo spazzolino e lo passerai da dente a dente. Dovrai guidare lo spazzolino elettrico sulle superfici anteriori, posteriori e sulle superfici di masticazione di ciascun dente. Ma questo strumento è capace di aiutarti in tutte le fasi. Una volta terminato, sarà sufficiente risciacquare la testina con acqua e lasciarla asciugare.

Semplice no? Cosa aspetti dunque? Purtroppo si tratta di un’offerta fino a esaurimento scorte: acquista lo spazzolino elettrico Oral-B iO 5n a soli 119.99 euro! Avrai anche un dentifricio in omaggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.