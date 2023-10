Basta carie! Con questo spazzolino elettrico Oral-B in offerta sarà solo un brutto ricordo

L’igiene dentale è fondamentale per evitare spiacevoli inconvenienti come la carie! Che poi bisogna curare con tutti i costi al seguito dal dentista. Inoltre, la carie è subdola e può portare alla perdita dei denti senza farci avvertire alcun dolore che funga da spia. Per fortuna, la tecnologia ha fatto passi da gigante anche nella prevenzione della carie e Oral-B da decenni offre prodotti per avere un’igiene dentale perfetta. Perché non approfittare dello spazzolino elettrico in offerta su Amazon: Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 5N lo paghi solo 99,99 euro grazie allo sconto del 58%!

Oral-B spazzolino elettrico iO 5N: caratteristiche

Nel giro di una settimana di utilizzo, già avrai gengive più sane. Rimuovendo il 100% in più di placca rispetto ad uno spazzolino manuale. Potrai gestirla tramite app, che monitora modalità e sito di spazzolamento in tempo reale, così che l’igiene sarà totale. Inoltre, grazie al sensore di pressione iO, tutelerai denti e gengive, giacché segnala se stai applicando la pressione corretta per una pulizia efficace e sicura. Ottima poi la durata della batteria, che ti garantirà l’uso per più giorni con una sola ricarica.

Potrai scegliere tra 5 modalità di pulizia: Pulizia Quotidiana, Pulizia Profonda, Denti Sensibili, Super Delicata e Sbiancante. Così da personalizzarla in base alle tue esigenze. Ma non finisce qui: con il timer anello luminoso garantirai di praticare i 2 minuti di spazzolamento consigliati dai dentisti. L’indicatore ti dirà inoltre quando occorre sostituire la testina. A proposito di testina, questa dello spazzolino elettrico Oral-B in offerta è rotonda, così da poter arrivare in zone della bocca dove quelle rettangolari degli spazzolini manuali non arrivano.

Insomma, basta carie! Approfitta dell’offerta: Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 5N lo paghi solo 99,99 euro grazie allo sconto del 58%!

