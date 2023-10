Ultime occasioni Festa offerte Prime: spazzolino elettrico Oral-B Pro a soli 19 euro!

La festa delle offerte Prime sta volgendo al termine. Speriamo che tra ieri e oggi avrai acquistato tutto ciò desideravi. Tra le offerte non mancano anche gadget utilissimi, come lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 1-750, che paghi solo 24,99 euro grazie allo sconto del 19%! La tua igiene orale sarà così perfezionata, con questo strumento che ti corregge se sbagli e pulisce in profondità. Nella confezione otterrai anche una comoda custodia per portarlo dove vuoi quando non sei in casa, così da curare ovunque la tua igiene orale senza più utilizzare gomme nocive!

Spazzolino elettrico Oral-B Pro 1-750: caratteristiche tecniche

Lo Spazzolino elettrico Oral-B Pro 1-750 consente di ottenere una pulizia profonda dei denti grazie alla tecnologia in 3D. Ma anche grazie ai suoi movimenti: oscilla, ruota e pulsa per rimuovere fino al 100% in più di placca rispetto ad uno spazzolino manuale. Molto importante poi che abbia una testina rotonda, che offre una pulizia migliore per ottenere gengive sane. Infatti, la gengiva non va trascurata ma occorre tenerla pulita insieme ai denti.

Batteria di lunghissima durata, fino a 10 giorni! Inoltre, puoi impostare un timer di 2 minuti per una pulizia più lunga. Ti consente di spazzolare per il tempo minimo consigliato, avvisandoti dopo 30 secondi, quando è il momento di passare a un’altra area. Nella confezione troverai 1 spazzolino con caricatore, 1 testina, 1 custodia da viaggio per portarlo sempre con te.

Dunque, cosa attendi? Approfitta di questa promozione inerente alla Festa delle offerte Prime e fai tuo questo strepitoso spazzolino elettrico Oral-B! Ora lo paghi solo 24,99 euro, grazie allo sconto del 19%!

