Spazzolino elettrico Oral-B super tecnologico a META' PREZZO: metti in fuga il dentista!

La Braun sta immettendo sul mercato degli spazzolini elettrici con marchio Oral-B sempre più straordinari. Con tecnologie intelligenti per aiutare l’utente a mantenere una perfetta igiene orale. Certo, il prezzo talvolta è un po’ proibitivo per alcuni, ed è per questo che invitiamo a prendere in considerazione questa strepitosa offerta relativa allo Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 9N! Cos’ha di così speciale? Accenniamo giusto alcune caratteristiche: Sensore di Pressione, che ti avvisa quando stai premendo troppo o troppo poco su dente e gengiva; chiaro Display Interattivo; Intelligenza Artificiale; 7 Modalità di lavaggio per tutte le esigenze; ben 3 Testine. Nella confezione troverai anche una custodia da viaggio, così potrai portarlo comodamente dove vuoi, anche in viaggio, per lavare sempre bene i denti anche quando non sei a casa. Sai quanto paghi ora tutto questo? Solo 199,99 euro, grazie allo sconto del 52%!

Spazzolino Elettrico Oral-B Ricaricabile iO 9N: le caratteristiche

Con questo spazzolino elettrico Oral-B, in una sola settimana otterrai il 100% in più di placca rispetto ad uno spazzolino manuale! Invece, fin dal primo giorno noterai denti più bianchi poiché avrà già rimosso le macchie superficiali. E’ integrata con intelligenza artificiale, in grado di monitorare modalità e area di spazzolamento in tempo reale. La testina tonda riesce a pulire meglio il dente in tutte le sue angolazioni, dotata anche di micro-vibrazioni per una sensazione di freschezza con la pulizia personalizzata!

Vanta 7 modalità di pulizia e display interattivo a colori per guidarti durante lo spazzolamento in tempo reale. Potrai portarlo dove vuoi grazie alla custodia non ingombrante ma al contempo protettiva al 100%. La ricarica in sole 3 ore lo rende pronto all’uso in poco tempo! Grazie ai colori rosso, bianco e verde ti avvisa se stai premendo troppo o troppo poco. Infine, Oral-B offre la tradizionale garanzia soddisfatti o rimborsati a 30 giorni dall’acquisto. Ma siamo sicuri che non la sfrutterai!

Dunque, approfitta dello sconto: oggi lo paghi solo 199,99 euro, grazie allo sconto del 52%!

