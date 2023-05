Spazzolino elettrico Oral B Pro 3: denti puliti e splendenti col 50%

Ti serve un nuovo spazzolino elettrico, utile e dal design elegante? Con Amazon puoi averlo spendendo solo 40€ circa, invece che 99,99€, con un risparmio totale di ben 50,00€. Il tutto con spedizioni gratuite e veloci. La serie Oral B Pro 3 non ha bisogno di molte presentazioni: è una delle migliori marche al mondo nella produzione di spazzolini elettrici. Con questi dispositivi l’igiene orale non solo è più completa, ma diventa anche stilosa.

Oral-B Pro 3: doppia igiene orale a poco prezzo

Questo autentico gioiellino vanta un design moderno e curato in ogni particolare. Inoltre è super efficiente: elimina i batteri rimuovendo fino al 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale. Lo spazzolino Pro 3 di Oral-B, propone un manico elegante di comoda impugnatura, che ti aiuta a spazzolare i denti per il tempo consigliato dai dentisti. Dotato di timer professionale, ti consentirà di spazzolare i denti per 2 minuti.

Inoltre, grazie ad un segnale ogni 30 secondi, saprai sempre quando è il momento di passare all’area successiva. Spazzola i tuoi denti. L’esclusiva testina rotonda di Oral-B penserà al resto. Rimuove fino al 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale, per gengive più sane. Inoltre, agisce sulle macchie superficiali eliminandole, per un sorriso più bianco sin dal primo giorno. In più, grazie alla brevettata tecnologia di controllo della pressione di spazzolamento delle gengive a 360°, riduce la velocità e ti avvisa quando stai spazzolando troppo forte, aiutando a proteggere le gengive più delicate.

Oral-B Pro3 è la scelta ideale per tutti coloro che desiderano passare ad uno spazzolino elettrico e migliorare la salute del cavo orale. La sua batteria integrata dura fino a due settimane con una ricarica e questo lo rende perfetto per chi viaggia o per coloro che la mattina non hanno molto tempo a loro disposizione. Quando lo devi ricaricare, comunque, ti basta posizionarlo nel suo comodo caricatore e al resto penserà lui. Che aspetti a farlo tuo a soli 40€ e con le spedizioni gratuite?

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.