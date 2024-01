Spazzolino elettrico Oral-B Pro Series 3 scende sotto i 50€ (Amazon)

Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro Series 3 è in offerta a 49,99 euro grazie all’ultima promo a tempo di Amazon: è il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, che consente di risparmiare quasi 5 euro sul prezzo medio che si aggira sui 55 euro. L’articolo è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata.

Una rimozione della placca di gran lunga superiore rispetto al passato, una protezione massima delle gengive e modalità di pulizia avanzate: queste le caratteristiche distintive di Oral-B Pro Series 3, uno dei migliori spazzolini elettrici per rapporto qualità-prezzo.

Spazzolino elettrico Oral-B Pro Series 3 al prezzo più basso su Amazon

La tecnologia Oral-B 3 in 1 igiene più profonda di cui è dotato il modello Pro Series 3 di Oral-B consente di rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto alla generazione passata. Questo offre un’igiene più profonda, anche in quelle aree che con lo spazzolino manuale è difficile raggiungere, per gengive quindi più sane.

Un’altra utile funzione è il controllo della pressione di spazzolamento. Nel caso si spazzoli troppo forte, il sensore presente nello spazzolino si illumina per avvertire di moderare la pressione. Inoltre, la protezione delle gengive arriva anche dalla modalità di pulizia Denti Sensibili, un’esclusiva di Oral-B.

Un’ultima chicca che vogliamo segnalarti per lo spazzolino elettrico di Oral-B è il timer integrato che avvisa ogni 30 secondi di cambiare la zona dove si sta spazzolando, per la massima igiene della propria bocca.

Approfitta ora dell’offerta a tempo di casa Amazon per ottenere Oral-B Pro Series 3 al prezzo più basso recente pari a 49,99 euro.

