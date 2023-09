OFFERTA SHOCK: Spazzolino elettrico ORAL-B + Alexa con il 56% di SCONTO!

Anche lo spazzolino è ormai da tempo un dispositivo smart, con tanto di comandi vocali e sensori che ti indicano se stai pulendo bene i tuoi denti. A contribuire a questa rivoluzione ci pensa ovviamente anche un’azienda leader del settore come Oral-B. Oggi, uno dei suoi spazzolini elettrici più tecnologici è in Offerta a tempo! Parliamo dello Spazzolino Elettrico Oral-B Ricaricabile iO6, che pagherai solo 119 euro! Risparmiando così ben 155 euro rispetto al prezzo ordinario e in più riceverai in regalo anche Amazon Alexa Echo Pop. Purtroppo però si tratta di un’offerta a tempo, quindi ti conviene sbrigarti!

Spazzolino elettrico Oral-B ricaricabile iO6: le caratteristiche

L’offerta su Amazon è davvero incredibile: oltre allo sconto del 56%, acquistando lo spazzolino elettrico Oral-B ricaricabile iO6 riceverai in regalo anche il dispositivo Amazon Alexa Echo Pop! Lo spazzolino Oral-B ha una testina rotonda molto delicata, in aggiunga a delicate micro-vibrazioni, per una maggiore sensazione di freschezza e pulizia in bocca. Molto comodo il display interattivo, che riporta le informazioni principali, comprese le modalità di spazzolamento e il promemoria per la sostituzione. Inoltre, è anche molto educato: ti saluta quando lo accendi e ti sorride quando fai un buon lavoro.

Oltre allo spazzolino elettrico Oral-B, come detto, riceverai anche Amazon Alexa Echo Pop, che da solo costa almeno 40 euro. Così potrai comandare gli altri elettrodomestici intelligenti nella casa, puoi impostare un timer, controllare il meteo, leggere le notizie, controllare il calendario, effettuare una chiamata, rispondere alle tue domande, ascoltare la musica, ecc. Molto avveniristica anche la forma, poiché non è la solita forma a disco del dispositivo base, ma è rialzato, quindi anche bello da vedere. Tornando allo spazzolino elettrico Oral-B iO6 è in grado di riconoscere il tuo stile di spazzolamento e ti guida per pulire tutti i denti e non tralasciare le zone difficili da raggiungere.

Infine, potrai impostare 5 modalità di pulizia: Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili, Protezione Gengive, Pulizia Profonda, Sbiancante. Ecco perché parlavamo di offerta shock: sarà tuo a soli 119 euro grazie allo sconto del 56% e in più riceverai pure il dispositivo Amazon Alexa Echo Pop!

