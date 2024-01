Spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 4000N con due testine e batteria al litio a soli 59€

Lo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 4000N è progettato per offrire una pulizia superiore e una migliore salute delle gengive. Dotato di testine Oral-B Cross Action e tre modalità di spazzolamento, questo spazzolino elettrico ti permette di personalizzare la tua esperienza di pulizia in base alle tue esigenze specifiche.

Grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, puoi connettere lo spazzolino elettrico al tuo smartphone e utilizzare l’app Oral-B per tracciare il tuo regime di spazzolamento e ricevere feedback in tempo reale sulle tue abitudini di pulizia. Questo ti aiuta a migliorare la tua igiene orale nel tempo e a mantenere un sorriso più sano e luminoso, e oggi senza spendere una fortuna grazie ad Amazon, dove lo trovi a soli 59€ e con lo sconto del 43% e le spedizioni gratuite via Prime.

Spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 4000N

Il pacchetto include due testine Oral-B Cross Action, progettate con setole angolate per raggiungere ogni angolo della bocca e rimuovere efficacemente la placca batterica. Inoltre, lo spazzolino elettrico è dotato di un’azione sbiancante dei denti, che aiuta a rimuovere le macchie superficiali per un sorriso più luminoso e brillante.

Alimentato da una batteria al litio, lo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 4000N offre una lunga durata della batteria, consentendoti di utilizzarlo per diversi giorni senza doverlo ricaricare frequentemente. Inoltre, il design elegante e ergonomico lo rende comodo da usare e maneggiare.

Con le sue caratteristiche avanzate e le prestazioni di pulizia superiori, lo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 4000N è un’ottima idea regalo per chiunque cerchi un modo efficace per migliorare la propria igiene orale e ottenere un sorriso più sano e luminoso.

