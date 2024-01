Spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 + custodia da viaggio e dentifricio a soli 49,99€ (Amazon)

Tra le offerte del giorno Amazon segnaliamo il bundle con protagonista lo spazzolino elettrico Smart 4 4500N di Oral-B, venduto insieme alla custodia da viaggio premium e il dentifricio Oral-B Sensibilità e Gengive Calm a soli 49,99 euro, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Volendo, è possibile acquistarlo anche in 3 rate a interessi zero da 16,67 euro al mese.

Grazie all’ultima offerta, Oral-B Smart 4 raggiunge inoltre il minimo storico su Amazon. Alla luce di tutto questo, quindi, si tratta di una promo da non perdere, soprattutto se sei alla ricerca di un nuovo spazzolino elettrico e vuoi affidarti alla migliore marca disponibile sul mercato.

Spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 al minimo storico su Amazon

Sono numerosi i vantaggi dello spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B Smart 4. A cominciare dalla rimozione fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale. Grazie alla sua testina rotonda, offre una pulizia nettamente migliore, in modo da avere gengive più sane.

A questo si aggiungono i suggerimenti forniti in tempo reale per migliorare lo spazzolamento dei denti, il sensore di pressione che avvisa qualora si stia spazzolando troppo forte, la batteria di oltre 2 settimane con una singola ricarica e il timer professionale di 2 minuti per rafforzare l’abitudine di spazzolare i denti il tempo necessario.

In ultimo, ma non meno importante, con questo spazzolino si è in grado di sbiancare i denti in maniera delicata sin dal primo giorno, andando a rimuovere le macchie superficiali.

Cogli al volo l’offerta a tempo sullo spazzolino elettrico Smart 4 4500N del marchio Oral-B per acquistarlo al prezzo più basso di sempre. Inoltre, se hai l’abbonamento a Prime, non paghi le spese di spedizione.

