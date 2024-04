Spazzolino elettrico Oral B Smart 4: l'OFFERTA A TEMPO fa crollare il prezzo a 49€

Vuoi passare allo spazzolino elettrico ma trovi che i modelli in commercio siano troppo costosi? Oggi trovi su Amazon un ottimo spazzolino della Oral B con tanto di dentifricio professionale e accessori inclusi a metà prezzo, grazie a questa favolosa offerta a tempo. Con uno sconto del 55% sul prezzo di listino, acquisti lo spazzolino Oral B Smart 4 4500N nell’elegante colorazione nera a soli 49,98€. Il prezzo originale supera i 110€ e ciò vuol dire che con il fantastico sconto di oggi puoi risparmiare oltre 60 euro sull’acquisto. Approfittane adesso e godi dei vantaggi di un ottimo spazzolino elettrico per la pulizia profonda e costante dei tuoi denti.

Spazzolino elettrico Oral B Smart 4 4500N, colore nero

Lo spazzolino elettrico Oral B Smart 4 4500N sbianca i denti sin dal primo utilizzo, grazie alla sua pulizia profonda e delicata. L’esclusiva testina rotonda di Oral-B è in grado di rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale e agisce sulle macchie superficiali eliminandole, per un sorriso più bianco e delle gengive più sane sin dal primo giorno.

Inoltre, questo modello si collega facilmente all’app Oral-B sul tuo smartphone per guidarti con suggerimenti in tempo reale e consentirti di spazzolare al meglio i tuoi denti. In più, grazie alla brevettata tecnologia di controllo della pressione, lo spazzolino riduce la velocità di spazzolamento e ti avvisa quando stai spazzolando troppo forte, aiutando a proteggere le gengive più delicate.

La confezione include, oltre allo spazzolino, anche 2 testine di ricambio e altri accessori tra cui una custodia da viaggio ed un dentifricio Pro-Expert Pulizia Profonda.

Approfitta dell’offerta a tempo e metti le mani su uno spazzolino elettrico ricco di funzioni, facilissimo da usare e super efficace che ti permette di avere una pulizia profonda dei tuoi denti ed un sorriso sano e luminoso in poche mosse. La spedizione è super veloce e gratuita con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.