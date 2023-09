Spazzolino elettrico Philips, il prezzo è crollato: dì addio alla carie!

La multinazionale olandese Philips negli anni si è specializzata su una moltitudine di prodotti, soprattutto gli elettrodomestici per la casa e per l’igiene personale. Anche lo spazzolino elettrico, come questo modello Philips Sonicare DiamondClean serie 9000 edizione speciale che presentiamo oggi in una straordinaria offerta. Infatti, parliamo di un maxi sconto del 32%, che ha fatto crollare il prezzo fino a 149.99 euro!

Oltre alla garanzia di un marchio come Philips, questo apparecchio porta in dote una serie di funzioni che ti aiuteranno molto nella guerra alla carie e nella realizzazione di una ottimale igiene personale. Su tutte, le 4 testine Premium Plaque C3 che monta. Bello anche il design, che ti farà venire ulteriormente la voglia di utilizzarlo: un manico in blu notte con la parte superiore in nero. Nella confezione troverai anche un pratico astuccio, così da salvaguardare l’igiene ma anche per portarlo con te ovunque andrai e ben 3 testine di ricambio!

Spazzolino elettrico Philips: caratteristiche e offerte in corso

Vediamo ora quali sono le caratteristiche tecniche dello spazzolino elettrico Philips Sonicare DiamondClean serie 9000 edizione speciale. Le testine sono progettate con sensori di pressione integrati. Il sensore, nel caso in cui tu stia esercitando troppa pressione, ti avviserà tramite un suono intermittente come promemoria, così da non danneggiare lo smalto dei tuoi denti. Inoltre, la tecnologia BrushSync sincronizza in modo automatico la testina dello spazzolino con la modalità White+, al fine di aiutarti a rendere i denti più bianchi.

Grazie all’App Sonicare, lo spazzolino elettrico Philips DiamondClean 9000 ti offre una guida ideale per migliorare e mantenere sane abitudini di igiene orale tra un checkup dal dentista e l’altro. Grazie a questa app otterrai un report dei progressi. In questo modo, la tua igiene personale sarà sempre attenta tutti i giorni, e non solo quando il conto del dentista o la perdita di un dente ti fanno rendere conto che stai sbagliando qualcosa.

Insomma, lo spazzolino elettrico Philips Sonicare DiamondClean serie 9000 è tutto ciò che ti serve per mantere sempre i tuoi denti bianchi e sani. E ora è il momento giusto di aggiudicartelo, visto che è in promo con il 32% di sconto. Quindi a un prezzo di 149.99 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.