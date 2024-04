Spazzolino elettrico Philips Sonicare: l'OFFERTA A TEMPO fa CROLLARE il prezzo a soli 64,99€ (-46%)

Il Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 è lo spazzolino elettrico sonico che stavi aspettando per portare la tua routine di pulizia dentale a un nuovo livello e ora puoi averlo a un prezzo straordinario su Amazon di soli 64,99€, con uno sconto del 46%.

Spazzolino elettrico Philips Sonicare: i dettagli

Questo spazzolino elettrico avanzato utilizza la tecnologia sonica di Philips per offrire una pulizia profonda e delicata allo stesso tempo. Con 62.000 movimenti al minuto, le setole rimuovono efficacemente la placca anche nei punti più difficili da raggiungere, lasciando i tuoi denti più puliti e più bianchi dopo ogni utilizzo. Potrai godere di una sensazione di freschezza e pulizia come appena uscito dall’igienista dentale, ogni giorno.

Il Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 è dotato di diverse modalità di pulizia per adattarsi alle tue esigenze specifiche. La modalità Clean offre una pulizia completa per un’igiene orale quotidiana ottimale, mentre la modalità White rimuove delicatamente le macchie superficiali per un sorriso più luminoso. Inoltre, la modalità Gum Care massaggia delicatamente le gengive, promuovendo una migliore salute gengivale.

Il sensore di pressione integrato ti avvisa quando stai spazzolando con troppa forza, proteggendo le tue gengive e i tuoi denti da danni potenziali. Questo ti permette di ottenere una pulizia efficace senza compromettere la salute del tuo sorriso. Inoltre, il timer di 2 minuti con intervalli di 30 secondi ti guida per una pulizia completa e uniforme di tutti i quadranti della bocca.

Il design ergonomico e il manico sottile dello spazzolino Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 lo rendono comodo da impugnare e facile da maneggiare. La batteria ricaricabile a lunga durata ti offre fino a 2 settimane di utilizzo con una singola carica, rendendolo perfetto anche per i viaggi. Inoltre, il caricatore compatto occupa poco spazio sul lavandino e si adatta facilmente a qualsiasi ambiente bagno.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua igiene orale e ottenere un sorriso più sano e brillante a un prezzo così conveniente. Acquista ora il Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 su Amazon a soli 64,99€, con uno sconto del 46%. Inizia il tuo percorso verso una migliore salute dentale e goditi i benefici di uno spazzolino elettrico di alta qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.