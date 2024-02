Spazzolino elettrico SONICO con due testine a 11€: VERO verissimo su Amazon

CallySonic H31 è uno spazzolino elettrico sonico progettato per offrire un’efficace pulizia orale per una migliore igiene dentale. Con una serie di caratteristiche avanzate, questo spazzolino è progettato per migliorare la tua routine di igiene orale quotidiana. Sfrutta il coupon di 3€ offerto da Amazon più il codice promozionale ITZMJH49 da scrivere nell’apposito spazio alla cassa, poco prima di pagare, per averlo a soli 11€ con le spedizioni gratis via Prime.

Spazzolino elettrico sonico con 2 testine, super occasione Amazon

Il CallySonic H31 viene fornito con due testine di ricambio, consentendoti di mantenere il tuo spazzolino sempre fresco ed efficiente. La sostituzione regolare delle testine è fondamentale per mantenere una pulizia ottimale. Offre cinque modalità di pulizia opzionali, tra cui pulizia standard, pulizia delicata, pulizia profonda, sbiancamento e massaggi gengive. Puoi personalizzare la modalità in base alle tue esigenze specifiche.

Il timer incorporato assicura che tu spazzoli i denti per il tempo consigliato dai dentisti, ovvero due minuti. Questo aiuta a garantire una pulizia completa e accurata in ogni sessione di spazzolamento. Con una ricarica rapida di soli 4 ore, il CallySonic H49 offre un’autonomia eccezionale. Una carica completa può durare fino a 60 giorni di utilizzo regolare, rendendolo ideale anche per i viaggi.

Il design ergonomico e leggero del manico rende lo spazzolino comodo da impugnare durante l’uso. La forma pensata facilita il raggiungimento di ogni area della bocca. Indicatori LED sul manico forniscono informazioni sulla modalità attiva e sullo stato della batteria, garantendo un utilizzo senza intoppi.

Insomma, lo spazzolino CallySonic H31 è una scelta eccellente per chi cerca uno spazzolino elettrico affidabile con funzionalità avanzate per un’igiene orale ottimale senza spendere troppo. Col doppio sconto Amazon ti costa appena 11€ con in più due testine di ricambio in regalo. Un affare super che non devi lasciarti scappare.

