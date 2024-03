Spazzolino ricaricabile Philips One: efficace, glitterato e con maxi sconto Amazon!

L’igiene orale è importante, lo spazzolino normale spesso non basta, anche se viene usato nel modo corretto più volte al giorno. Di consegueza, la prima cosa da fare è passare ad uno spazzolino elettrico. Si, ma quale? Philips ne propone di diversi modelli, tutti efficaci con caratteristiche peculiari, come questo Philips One. E’ un modello estremamente pratico, con tutte quelle funzioni che hanno decretato il successo di questa linea Philips ed è anche glitterato! Ok, bello e funzionale, ma lo sconto? Esagerato: MENO 38%, il prezzo di listino crolla, da 40 euro si ferma a 25 euro! Maxi risparmio per uno spazzolino elettrico davvero particolare!

Piccolo ed efficace

Il design ergonomico dello spazzolino ricaricabile Philips One consente una presa comoda e sicura, facilitando così la pulizia accurata di ogni angolo della bocca. Il manico sottile e leggero è progettato per favorire una corretta tecnica di spazzolamento.

Tra le caratteristiche principali di questo spazzolino ricaricabile ci sono le modalità di pulizia personalizzabili, che permettono di scegliere tra diverse opzioni per adattare la pulizia alle proprie esigenze specifiche. Inoltre, Philips One è dotato di un timer che indica il tempo di spazzolatura consigliato per garantire una pulizia completa ed efficace, contribuendo così a mantenere una buona igiene orale.

La testina di Philips One è progettata per garantire una pulizia profonda ed efficace grazie ai suoi movimenti oscillanti e rotanti che rimuovono con precisione la placca e i residui di cibo dai denti e dalla gengiva. Questa tecnologia avanzata favorisce una pulizia profonda anche negli spazi difficili da raggiungere, contribuendo a prevenire la formazione di carie e problemi gengivali.

Philips One ha dalla sua il suo essere estremamente versatile, perfetto per essere messo in valigia, è pensato per non dover esser lasciato in casa quando si è fuori. Ha una bella custodia da viaggio, e la ricarica avviene anche con una normale batteria esterna via USB. Ma quanto dura una carica?

Un mese! Valore da primo della classe!

