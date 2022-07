Speaker Bluetooth 5.0 JBL Flip 5 ad un prezzo BOMBA su Amazon

Lo stile minimalista dell’altoparlante portatile JBL Flip 5 è ​​inaspettato, soprattutto perché elimina anche alcune delle caratteristiche del suo predecessore, il JBL Flip 4. Tuttavia, i migliori altoparlanti Bluetooth non sono sempre quelli con le schede tecniche più lunghe e JBL ha una comprovata esperienza per gli altoparlanti di qualità. Oggi puoi trovarlo su Amazon ad un prezzo molto interessante: solo 99,99€ invece di 139,00€.

Tipico per un altoparlante JBL, il Flip 5 è disponibile in una collezione di colori, tra cui Desert Sand, Mustard Yellow, Dusty Pink, Grey Stone, River Teal, Fiesta Red, Ocean Blue, Midnight Black, Steel White, Forest Green e ultimo ma certamente non meno importante il colore Squad.

Pesa appena mezzo chilo ed è delle dimensioni di una piccola borraccia termica, il Flip 5 è compatto ma robusto e può essere facilmente portato in mano, infilato in una borsa o appeso.

Il suo grado di impermeabilità IPX7 significa che può essere immerso in acqua fino a un metro di profondità per un massimo di 30 minuti. I radiatori dei bassi passivi alle due estremità sono abbastanza incassati nell’alloggiamento tubolare per evitare danneggiamenti, anche se bisogna essere prudenti a spingerlo a casaccio in una borsa che trasporta oggetti appuntiti.

Tuttavia, non possiamo immaginare che JBL riceva molti resi per altoparlanti viziati all’interno della garanzia. Il Flip 5, come molti dei suoi fratelli della gamma JBL, è ben costruito, rifinito in modo impeccabile e, con una semplice disposizione dei pulsanti e un pratico indicatore della batteria, è molto semplice da usare.

E’ presente infatti la funzione PartyBoost di JBL che accoppia gli altoparlanti Flip 5 grazie all’app complementare JBL Connect e possiede uno slot USB-C per la ricarica.

JBL ha deciso di non dotare il Flip 5 di una presa AUX, né di un microfono integrato l’attivazione di Siri e Google Assistant. Sono entrambe omissioni sorprendenti, ma in più guadagna il nuovo standard bluetooth 5.0. Ciò che JBL ha migliorato molto con il Flip 5 è ​​la velocità di ricarica. Una ricarica completa, che offre 12 ore di riproduzione, richiede un’ora in meno: 2,5 ore anziché 3,5.

