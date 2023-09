Speaker Bluetooth Bose impermeabile al 25% di sconto

Se sei un amante della musica non puoi non possedere uno speaker Bluetooth. Il dispositivo è perfetto per ogni situazione, che tu sia al mare, in montagna o sotto la doccia, e potrai ascoltare tutte le tue playlist preferite. Solo per oggi, lo splendido speaker Bluetooth Bose SoundLink Micro impermeabile con microfono è in SUPER OFFERTA su Amazon a soli 96,99€.

Speaker Bluetooth Bose SoundLink Micro impermeabile

Lo speaker Bluetooth Bose è realizzato con materiali ultra resistenti, tra cui un rivestimento in gomma di silicone, grazie al quale è al sicuro da ammaccature, incrinature e graffi. Inoltre, non dovrai preoccuparti di nulla grazie alla certificazione IP67. Questa lo rende impermeabile, a prova di polvere e resistente a temperature estreme, liquidi e altro.

Nonostante le dimensioni compatte, lo speaker Bluetooth Bose ti offre un suono forte e chiaro con bassi profondi. È anche dotato di trasduttore appositamente progettato e radiatori passivi, per un suono nitido e bilanciato. Il pratico cinturino in silicone, grazie al quale potrai fissare lo speaker ovunque tu voglia, che sia allo zaino, al manubrio della bici o alla borsa frigo, è resistente agli strappi.

Il dispositivo offre anche una incredibile autonomia grazie alla sua potente batterie aglio ioni di litio. Potrai ascoltare fino a 6 ore di musica e caricare lo speaker tramite il cavo micro-USB. Inoltre, il Bluetooth offre una connessione stabile e sicura entro 9 metri di distanza dai dispositivi.

Questo incredibile speaker Bluetooth è il compagno ideale per tutte le tue avventure. Potrai portarlo sempre con te senza il minimo problema, grazie alle sue dimensioni compatte e al comodo cinturino in silicone che ti consente di agganciarlo ovunque tu voglia. Non ti resta che correre su Amazon e approfittare di questa INCREDIBILE OFFERTA sullo speaker Bluetooth Bose SoundLink Micro impermeabile. Acquistalo subito a soli 96,99€.

