Speaker Bluetooth JBL Flip 6: impermeabile e antipolvere in offerta speciale su Amazon

Da solo o a una festa, puoi riprodurre un suono potente tutto il giorno con l’altoparlante Bluetooth portatile impermeabile JBL Flip 6. Con una lunghezza di soli 7 pollici, puoi facilmente riporre il Flip 6 nello zaino o nella borsa. Dura fino a 12 ore con una carica e il design resistente all’acqua/polvere ti consente di usarlo quasi ovunque, anche in piscina o in spiaggia. Acquistalo su Amazon a soli 119,00€.

I tuoi brani preferiti verranno riprodotti da un sistema di altoparlanti a 2 vie da 30 W, in cui è presente un woofer che offre bassi molto potenti, e grazie al tweeter e ai doppi radiatori passivi potrai sfruttare al massimo la potenza dell’altoparlante utilizzando la tecnologia Harman.

Da solo, il Flip 6 è l’ideale per gli utenti che vogliono utilizzarlo a casa o per un piccolo gruppo di persone. Con PartyBoost, puoi abbinare due altoparlanti Flip 6 per creare un suono stereo o per fornire una copertura completa in aree molto vaste, come in spiaggia. Il Flip 6 ci teiene all’ambiente grazie alla confezione ecologica di JBL. La scatola interna è realizzata con carta riciclata, la linguetta utilizza oltre il 90% di materiale riciclato e l’esterno è stampato con un inchiostro a base di soia.

Il Flip 6 può essere posizionato orizzontalmente o verticalmente, e può essere utilizzato per riprodurre musica in streaming da un massimo di due dispositivi. La protezione della ricarica ti avvisa di scollegare la spina se vengono rilevati acqua, sale o altri prodotti chimici. Presente anche l’app JBL Portable per gli aggiornamenti e la gestione dell’audio. Approfitta ora dello sconto su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

