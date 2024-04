Speaker Bluetooth JBL GO 3: la tua musica OVUNQUE con una SPESA MINIMA

Finalmente potrai portare la tua musica preferita nei prossimi pic-nic al parco con lo Speaker Bluetooth Portatile JBL GO 3! Oggi lo trovi in promozione su Amazon a soli 39 euro grazie ad uno sconto conveniente dell’11%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cogli l’offertona al volo, gli articoli stanno andando letteralmente a ruba!

Speaker Bluetooth Portatile JBL GO 3: audio impeccabile e massima versatilità

Lo Speaker Bluetooth Portatile JBL GO 3 vanta specifiche tecniche di altissimo livello che lo rendono un vero e proprio top di gamma nel settore audio.

Grazie al potente JBL Pro Sound dai bassi corposi, è il diffusore da portare sempre con te per riprodurre in streaming wireless un suono di elevata qualità dal tuo smartphone o tablet: in un attimo potrai inserirlo in tasca, in borsa o in valigia per averlo sempre a portata di mano!

Grazie a tessuti variopinti, inserti espressivi e piccole dimensioni, lo speaker tascabile occupa poco spazio e combina un look di tendenza con un suono audace. In più, la certificazione waterproof e dustproof IPX67 lo rende ottimo per ascoltare la tua musica preferita in spiaggia, a bordo piscina o sotto la doccia.

Un’altra caratteristice di spicco è la sua lunghissima autonomia: con una sola ricarica, la cassa ricaricabile JBL GO 3 offre fino a 5 ore di riproduzione musicale in streaming wireless da qualsiasi dispositivo con Bluetooth. Inoltre è nella promozione è compreso il Cavo USB Type C per ricaricarlo ovunque in modo sicuro e super rapido.

Lo Speaker Bluetooth Portatile JBL GO 3 oggi lo trovi in promozione su Amazon a soli 39 euro grazie ad uno sconto conveniente dell’11%. Cogli questa occasione bomba al volo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.