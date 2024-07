Speaker Bluetooth Portatile JBL a quasi META' PREZZO: l'affare è IRRIPETIBILE

Porta la tua musica preferita in vacanza e fai divertire i tuoi amici con lo Speaker Bluetooth Portatile JBL Flip 6! Oggi è disponibile su Amazon a soli 85 euro con un mega sconto del 43%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua attivando un abbonamento Amazon Prime. Cosa aspetti? La promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Speaker Bluetooth Portatile JBL Flip 6: funzionalità e modalità di utilizzo

Lo Speaker Bluetooth Portatile JBL Flip 6 è uno dei diffusori più ricercati sul mercato essendo un vero e proprio top di gamma del settore.

Grazie alla specifica funzionalità JBL Pro Sound e al sistema di altoparlanti a 2 vie, permette di ascoltare la tua musica preferita come mai prima d’ora grazie ad alti cristallini e bassi profondi.

La modalità di utilizzo è davvero semplice, senza alcun bisogno di installare programmi specifici in quanto è dotato di connettività streaming Bluetooth che consente di collegare allo speaker fino a due smartphone o tablet in modalità wireless e con l’app JBL Portable da scaricare in un attimo sul cellulare.

Un’altra caratteristica di spicco del dispositivo è la sua resistenza ad acqua e polvere grazie all’impermeabilità IP67, così da poterlo utilizzare al mare, in piscina o in qualsiasi attività all’aria aperta. In più, è facilissimo da trasportare: puoi inserirlo nello zaino o in valigia nella massima comodità e portarlo ovunque.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.